HNB prestao izračunavati nacionalnu referentnu stopu za kunu

Hrvatska narodna banka prvi put u tromjesečnom obračunu za posljednji kvartal 2022. nije ažurirala vrijednosti kunskog indeksa kod nacionalne referentne stope (NRS), sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute. Prvi put su objavljene vrijednosti NRS-a samo za euro, no izračunate su na osnovi svih izvora sredstava i troškova u kunama u euru (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru).

- Usporedba objavljenih vrijednosti indeksa NRS za valute euro i američki dolar s povijesnim podacima pokazuje da su, unatoč smjeru monetarne politike u europodručju, vrijednosti NRS-a za euro u četvrtom tromjesečju uglavnom stagnirale ili se nastavile smanjivati, dok su se sve vrijednosti NRS-a za dolar ipak osjetno povećale, sukladno očekivanjima - objavila je središnja banka.

Vrijednost najzastupljenijeg indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima (šestomjesečni NRS1 za euro) u četvrtom tromjesečju 2022. ostala je nepromijenjena na razini od 0,07 posto, dok su se ostale vrijednosti NRS indeksa za euro u tromjesečju kretale od smanjenja za 0,03 postotna, odnosno tri bazna boda (12-mjesečni NRS3 za euro) do povećanja od 0,02 postotna, odnosno dva bazna boda (tromjesečni NRS3 za euro). Kod vrijednosti NRS-a za dolar došlo je do povećanja u rasponu od 0,02 do 0,12 postotnih bodova, odnosno od dva do dvanaest baznih bodova.

Nacionalna referentna stopa je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose koje redovito prikuplja od banaka i podružnica stranih banaka.

Video: Udar na novčanike građana: Cijena plina mogla bi rasti i do tri puta