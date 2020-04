HBOR-a kreće s kreditima za likvidnost u dvije banke: Pokriveno je 50 posto glavnice

HBOR je potpisao Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika s Erste bankom i Hrvatskom poštanskom bankom kojim se omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih kredita za očuvanje likvidnosti izvoznika, uključujući i turistički sektor.

Korisnici osiguranja bit će banke koje će temeljem vlastitih kriterija odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor. Odnosi se to na poduzetnike koji su u zadnjoj poslovnoj godini za koju su dostupna službena financijska izvješća ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.

HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

- Ovaj program osiguranja HBOR provodi kako bi izvoznicima, koji su se susreli s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije COVID – 19, omogućio jednostavnije i brže odobrenje kredita za likvidnost. Po izmjeni Uredbe o osiguranju, koja je u tijeku, banke će moći koristiti portfeljno osiguranje i za odobrenje kredita za likvidnost posrednim izvoznicima, odnosno dobavljačima izvoznika. Očekujemo da će se provedbi ovog programa uskoro pridružiti i druge banke - istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Za ovaj je aranžman dobivena suglasnost Europske komisije radi primjene značajno sniženih premijskih stopa za portfeljno osiguranje u odnosu na tržišne premije. Mjera će trajati do 31. prosinca 2020. te će je moći koristiti izvoznici iz svih sektora.