Hamas nakon produženja primirja oslobodio dvije taokinje, očekuje se da će ih još biti pušteno

Dvije izraelske državljanke su predane Crvenom križu u gradu Gazi, objavio je Tel Aviv u četvrtak, a očekuje se da će kasnije navečer biti oslobođeni i drugi taoci, nakon što je primirje između Izraela i Hamasa produljeno netom prije isteka. Izrael je objavio da je riječ o 21-godišnjoj Miji Schem, zarobljenoj na plesnoj zabavi poput mnogih drugih talaca odvedenih u Gazu, i 40-godišnjoj Amit Sosani. Schem osim izraelskog ima i francusko državljanstvo.

Sukobljene strane su pristale produžiti sporazum o prekidu vatre za još jedan dan dok posrednici inzistiraju na nastavku pregovora radi dodatnog produženja primirja kako bi se oslobodilo više talaca i omogućilo da humanitarna pomoć dođe do Gaze.

Primirje je zaustavilo bombardiranje i omogućilo da dio humanitarne pomoći dospije u Gazu nakon što je velik dio obalnog teritorija s 2,3 milijuna stanovnika razrušen u izraelskoj kampanji započetoj radi odgovora na smrtonosan napad Hamasovih militanata 7. listopada. No unatoč primirju u Jeruzalemu je u četvrtak došlo do smrtonosnog napada. Oružano krilo Hamasa je preuzelo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu u kojoj su ubijene tri osobe, a koju je Izrael nazvao dodatnim dokazom zbog kojeg je nužno uništiti militante. Zasad nema naznaka da bi to moglo ugroziti primirje u Gazi ili puštanje talaca.

"Ovaj događaj opet dokazuje kako ne smijemo pokazivati slabost, da moramo s Hamasom razgovarati jedino preko nišana, jedino ratom", rekao je krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir na mjestu napada.

Dosad su militanti tijekom primirja ukupno oslobodili 97 talaca: 70 izraelskih žena, tinejdžera i djece, pri čemu je svatko pušten u zamjenu za tri zatvorene palestinske žene i tinejdžera, povrh 27 stranih talaca oslobođenih u sklopu paralelnih sporazuma s njihovim vladama.

S obzirom na manji broj izraelskih žena i djece u zatočeništvu, produženje sporazuma o prekidu vatre bi moglo iziskivati postavljanje novih uvjeta za oslobađanje izraelskih muškaraca, uključujući vojnike.

Izrael se obvezao da će uništiti Hamas, koji upravlja Gazom, kao odgovor na napad islamističke skupine 7. listopada, kada su militanti, prema Izraelu, ubili 1200 ljudi i odveli 240 talaca.

Do početka primirja, Izrael je sedam tjedana bombardirao enklavu. Palestinske zdravstvene vlasti, koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima, tvrde da je ubijeno više od 15.000 stanovnika Gaze, od kojih se 40 posto odnosi na djecu. Dodatnih 6500 ljudi se vode kao nestali, pri čemu se za mnoge smatra da su i dalje zakopani ispod ruševina.