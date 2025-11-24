Naši Portali
STANJE U PROMETU

Gužva na autocesti A4: Pred Zagrebom kolona od pet kilometara

HAK
VL
Autor
Hina
24.11.2025.
u 07:35

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme

Kolona vozila u pokretu s povremenim zastojima na autocesti je A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, duljine pet kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak. Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su odroni.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na nekim cestama u Lici i Gorskom kotaru. U prekidu su ﻿trajektna linija Lopar – Valbiska, katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Ubli – Korčula – Dubrovnik i ﻿brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

gužva kolona stanje u prometu

