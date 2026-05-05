Grmoja upozorio na probleme s novim sustavom kontrole granica: 'Svjedočimo kolonama i čekanjima...'

Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja upozorio je na ozbiljne probleme s novim europskim sustavom kontrole granica, istaknuvši da umjesto ubrzanja procedura dolazi do velikih zastoja i dugotrajnih čekanja na prijelazima, što može imati ozbiljne posljedice za hrvatsko gospodarstvo i turističku sezonu, priopćeno je iz Mosta. "U praksi je ovaj sustav doveo do potpuno suprotnog efekta - svjedočimo kolonama i čekanjima i do dva sata na granicama diljem Hrvatske“, poručio je Grmoja, dodajući kako se radi o problemu koji je prisutan na više graničnih prijelaza.

Kako ističu iz Mosta, posebno zabrinjava činjenica da, prema informacijama s terena, sustav nije tehnički spreman. "Policajci jasno govore da sustav nije spreman ni softverski ni hardverski, kamere nisu prilagođene, a problemi nastaju čak i pri snimanju djece, što dodatno usporava protok“, istaknuo je Grmoja.

Grmoja, dodaje se, upozorava da bi ovakvo stanje moglo ozbiljno ugroziti turističku sezonu, jednu od ključnih grana hrvatskog gospodarstva. "Ako naši konkurenti poput Grčke već odgađaju primjenu sustava kako bi zaštitili turizam, postavlja se pitanje zašto Hrvatska šuti dok se na granicama stvaraju gužve koje mogu odbiti turiste“, naglasio je.

Pozvao je ministra unutarnjih poslova i predsjednika Vlade da se hitno očituju o stanju na granicama te razmotre odgodu primjene sustava. "Ako sustav nije spreman, a sve upućuje na to da nije, potrebno je odgoditi njegovu primjenu barem do kraja turističke sezone i u međuvremenu ga unaprijediti“, zaključio je Grmoja.