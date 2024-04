Grmoja: Nećemo podržati Milanovića za premijera

HDZ je osvojio previše mandata i sada sve ovisi o Domovinskom pokretu, a iz HDZ-a Most sigurno neće zvati i mi ne bismo podržali ni Zorana Milanovića za kandidata za premijera, kazao je, između ostalog, Mostov Nikola Grmoja gostujući večeras u Dnevniku Nove TV.

''Ostvarili smo dobar rezultat. Ne možemo njime biti zadovoljni s obzirom na to da je HDZ, po nama, ostvario uspjeh - dobio je previše mandata s obzirom na izlaznost. Očekivali smo da će ova izlaznost dovesti do slabijeg rezultata HDZ-a, ali mi smo ostali relevantna politička snaga, jedina prava antikorupcijska snaga od centra na desno, tako da u tom smislu možemo biti zadovoljni'', kazao je Nikola Grmoja. ''No, voljeli bismo da su građani u većoj mjeri birali nekakve promjene, ali to se nije dogodilo'', dodao je.

Tko će (prije) sastaviti vladu sad je jedno od ključnih pitanja, a u tome bi veliku ulogu mogli igrati mandati Domovinskog pokreta (DP). "Sve ovisi o Domovinskom pokretu", smatra i Grmoja, koji je podsjetio da je DP jako napadao Andreja Plenkovića u kampanji: "To su bile teške riječi koje su padale i od strane Stipe Mlinarića Ćipe i od strane Ivana Penave i ostalih aktera iz Domovinskog pokreta. Sad je na njima."

Premda iz SDP-ove koalicije šalju poruke da čekaju odluku Mosta s kojim bi došli do 68 ruku za novu vladu i da postoji kalkulacija po kojoj bi tzv. koalicija protiv HDZ-a, u kojoj bi bio i Most, mogla do 76 mandata i bez Domovinskog pokreta, Grmoja smatra da je to nemoguće. "Vidimo sad razne spekulacije, čitam sad naslovnice - čeka se Most. Za što se čeka Most? Nema nikakve matematike bez Domovinskog pokreta. Ako bi u DP-u ili u nekompromitiranom dijelu DP-a postojala nekakva volja za stvaranjem nekakve koalicije od DP-a ili dijelova DP-a, Mosta pa prema lijevom centru, mogli bismo o tome razgovarati, ali čini mi se da u ovom trenutku takve matematike nema'', kazao je Grmoja.

Poručio je i da s HDZ-om u koaliciju ne idu. "HDZ nas sigurno neće zvati - mi smo svojim biračima jasno rekli da želimo HDZ poslati u oporbu i tu nema nikakvog kompromisa i razgovora. Most je čvrst i jedinstven po tom pitanju. Što se tiče ostalog, mi smo kandidirali mene kao premijera jer smo smatrali da mogu osigurati taj obračun s korupcijom, ali vidimo sada da matematike za tako nešto u ovom trenutku nema. Čeka se odluka Domovinskog pokreta i onda ćemo vidjeti'', kazao je Grmoja.

Jasan stav imaju i o predsjedniku Zoranu Milanoviću. "Ono što je sigurno jest da mi imamo izglasano na našim tijelima da mi ne bismo Zorana Milanovića podržali kao kandidata za premijera. Jasno je tko je naš kandidat'', poručio je Grmoja. Osim što ne bi podržali Milanovićevu vladu, ne bi nikad podržali ni vladu HDZ-a ili ušli u vladu s HDZ-om, naglasio je Grmoja. "Trebala bi nam antikorupcijska vlada, ali ne SDP-ova jer SDP se dokazao kao nesposoban u tom obračunu s korupcijom. Imali su osam godina vlasti, nisu ništa napravili, potrebne su nam nove nekompromitirane snage", zaključio je.

