Grmoja: Most će biti iznenađenje za ankete, ali ne i za hrvatski narod

Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja u Rijeci je u subotu ustvrdio da će Most biti najveće iznenađenje izbora, ali za ankete i takozvane neovisne analitičare, no ne i za hrvatski narod, jer je Most, kako je rekao, uvijek bio uz narod.

"Jedini smo ustali na ulici kad su se donosile sulude covid mjere i branili prava i slobode hrvatskih građana", rekao je Grmoja i dodao da su upozoravali da se treba odgoditi uvođenje eura, a protiv toga je bio ne samo HDZ, nego i SDP i Možemo. "Postoje oni koji su uz narod i oni koji služe nekim centrima moći, financiraju se izvana ili od tajkuna, a mi smo se tajkunima suprotstavljali", rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za novinstvo na riječkom Korzu.

Nije dovoljno samo pričati o borbi protiv korupcije, naglasio je Grmoja, dodajući da je korupcijske afere vladajućih razotkrivao jedino Most, a da SDP, Možemo i Domovinski pokret nisu otkrili nijednu. "Nikad nismo bili na strani banaka, telekoma, korporacija i tajkuna, a uvijek na strani građana, obrtnika, srednjih i malih poduzetnika. Dosta je da se svi propisi kroje za 250 kompanije, kojima nije stalo do Hrvatske nego samo žele iz Hrvatske izvući dobit", zaključio je Nikola Grmoja.

Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je da građani, ako glasaju za ovu političku stranku, mogu biti sigurni da neće biti lopovluka, da se neće provoditi čudne ideologije i da će Most i nadalje biti na strani građana. Prvi na Mostovoj listi za 8. izbornu jedinicu Marin Miletić ustvrdio je da se ova politička stranka jedina od centra udesno dosljedno bori za kršćanski svjetonazor, obitelj, zaštitu granica i poboljšanje demografske slike.

VEZANI ČLANCI: