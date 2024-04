Grmoja i Raspudić za rušenje HDZ-a: 'Most može sa SDP-om, ali bez Milanovića'

Nikola Grmoja (Most) pozvao je i u subotu Domovinski pokret i ostale na sklapanje antiHDZovske koalicije. – Sve je na stolu, ništa nije zadano, trebamo razgovarati i vidjeti što se može napraviti – rekao je Grmoja, osvrnuvši se na odbijenicu Marija Radića iz DP-a koji ga je prozvao što prije izbora nisu išli s njima.

– Dobro je znano zašto mi nismo išli s Domovinskim pokretom, jer smo tvrdili da će ići s HDZ-om. Evo im prilike da pokažu da ja nisam bio u pravu cijelo predizborno vrijeme. Ako ne žele izdati birače, ljude koji su im dali povjerenje, trebaju sjesti i razgovarati. Bez Domovinskog pokreta teško se može doći do većine. Kad čujemo njihov odgovor, onda ćemo vidjeti kakva se većina može stvoriti, barem na godinu dana. Koliko sam čuo, predsjednik stranke Ivan Penava rekao je da su vrata otvorena, nije se složio s Radićem i ostalima da ne treba o tome razgovarati. Mislim da nam je potrebna mudrost – kazao je Grmoja za HRT ustvrdivši i kako je Ustavni sud s jučerašnjom odlukom nevjerodostojan te da je trebao reagirati prije.

Još se oštrije o Ustavnom sudu jučer očitovao njegov stranački kolega Nino Raspudić. – Nikakvo uporište za takvu odluku nema u Ustavu i zakonima, kao što nitko u Hrvatskoj nije shvatio njihovu odluku da se poništi naš referendum. Dakle, to je parapolitičko tijelo isluženih HDZ-ovih kadrova, dijelom i SDP-ovih, koji bi pod krinkom ocjene ustavnosti krojili politike u Hrvatskoj – rekao je Raspudić nazvavši Ustavni sud “najsramotnijom institucijom u Hrvatskoj”.

FOTO: Uživo iz stožera Domovinskog pokreta

Dodao je, u kontekstu formiranja moguće većine, kako su u Mostu spremni na širi antikorupcijski dogovor kako bi se HDZ poslao u oporbu, ali pritom ne može Milanović biti kandidat za premijera.

– Sigurno je da Most neće iznevjeriti ono što je prije govorio, očito je da HDZ treba poslati u oporbu, očito da Domovinski pokret ide s HDZ-om. Vrlo je vjerojatno da je vrh DP-a i prije izbora imao dogovor s HDZ-om, da su to duboki poslovni interesi, a da je sva domoljubna kritika Plenkovića i HDZ-a bila predstava za sitnu domoljubnu raju. Međutim, njima će trebati još nekoliko glasova, to se prije svega odnosi na manjince, tako da ćemo vidjeti, rekao je Raspudić.

