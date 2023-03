Grlić Radman: To što Milanović radi je tragično. Iza njegovog pisma zapravo je igrokaz

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Požege povodom obilježavanja dana Grada Požege, a medijima je dao izjavu u kojoj se osvrnuo na izjave predsjednika države Zorana Milanovića, kao i njegovo pismo koje uputio premijeru Andreju Plenkoviću. "Retorika koja potvrđuje da je iza njegovog pisma zapravo igrokaz za građane. Kako vi možete razgovarati s nekim tko je razrušio sve mostove suradnje", kazao je Grlić Radman.

"Hrvatska vlada je odradila sve strateške ciljeve, predsjednik bi trebao voditi računa o dignitetu. Toliko je naštetio Hrvatskoj, stvorio reputacijsku štetu u svijetu, Hrvatsku oblatio u svijetu i to je teško sanirati", kazao je ministar.

Vjerojatno bi uživao kao upravitelj nekoga zatvora, dodao je. "Siguran sam da je imao priliku biti normalan i konstruktivan, rušio je Vladu, difamira obitelji članova Vlade, vrijeđa. Nalazi se u predizbornoj kampanji, možda ima neke svoje agende kojih mi nismo svjesni. Sigurno neće destabilizirati Vladu", dodao je.

Komentirao je i izjave Milanovića oko predsjedničkih izbora, a koji je poručio da će osobno učiniti sve da više nikad nitko ne dođe iz garniture sa Zrinjevca.

"On je uvrijedio sve hrvatske diplomate, uvrijedio je diplomaciju, on u Uredu ima također te ljude, građani ne zaslužuju takvu retoriku i ponašanje čovjeka koji bi trebao biti jedna moralna vertikala, koji bi trebao promicati hrvatske interese. On to ne čini, to je tragično. Takav jedan govor mržnje, služio se prostim riječima i takav govor osuđujem"zaključio je Grlić Radman.

Naime, Milanović je dao izjavu za medije te komentirao izjavu premijera Plenkovića na njegovo pismo da je iz njegova Ureda priopćeno kako je on u proteklih godinu dana uputio sedam dopisa Plenkoviću s ciljem dogovaranja sastanka, a da se premijer na njih nije odazvao. Predsjednik je stoga premijeru poslao pismo 22. prosinca 2022. godine kako bi ga još jednom pozvao na suradnju, a koje je objavljeno jučer.

