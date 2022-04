Grbinu Milanovićeve izjave nisu sporne: Za vanjskopolitičke posljedice odgovoran je Plenković

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ne vidi spornima izjave predsjednika Milanovića o mogućem ulasku Finske i Švedske u NATO, a za vanjskopolitičke posljedice odgovornim smatra premijera Plenkovića jer je prekinuo odnose s predsjednikom s kojim mora suodlučivati u nekim pitanjima.

- Predsjednik je govorio o dvostrukim kriterijima jer Hrvatska, ali i Rumunjska i Bugarska već godinama čekaju na pristup u Schengen i bez obzira na solidarnost među članicama EU, ipak je to drugačije nego tretman najavljen u slučaju Švedske i Finske - izjavio je Grbin u četvrtak.

To je bila poruka predsjednika, dodao je, a SDP će tek raspraviti na stranačkim tijelima koji će stav zauzeti oko toga. S obzirom na jučerašnje priopćenje veleposlanstva SAD-a u BiH, nadam se da će se SAD aktivnije uključiti u raspravu oko izbornog zakona jer je to ozbiljan problem ne samo za BiH nego i za Hrvatsku jer se njegovim nerješavanjem samo dižu tenzije, rekao je. Grbin smatra da je, s obzirom na sigurnosnu situaciju, katastrofalno to što je Plenković odlučio prekinuti odnose s predsjednikom s kojim bi trebao suodlučivati o vanjskoj politici, obrani i sigurnosti.

- Naravno da postoje dvije vanjske politike zato što je predsjednik Vlade Plenković odlučio da s predsjednikom Republike Milanovićem neće komunicirati o vanjskoj politici - odgovorio je na pitanje imamo li dvije vanjske politike s obzirom na pozive švedskog i finskog ministara vanjskih poslova u Zagreb, u kojem su tražili pojašnjenje Milanovićevih izjava.

- To nije normalno i prošle srijede je to jasno izašlo iz Plenkovićevih usta i tada su stvari izašle na čistac. Sada je izašlo na vidjelo tko je prekinuo suradnju – Plenković je prekinuo suradnju s Milanovićem u onim pitanjima u kojima moraju suodlučivati, smatra Grbin.

Dodao je da nekonzultiranje i nedostatak dijaloga imamo od trenutka kada je Plenković najavio tvrdu kohabitaciju. Izglasavanje novih ministara nazvao je prisilnom zamjenom, a ne rekonstrukcijom, i to zato što su USKOK i DORH protiv dva člana Vlade pokrenuli kaznene postupke, a jedan se spominje u drugom kaznenom postupku teškom milijarde kuna.

- O rekonstrukciji Vlade nema govora jer u njoj i dalje ostaje Vili Beroš koji je prije godinu dana najavio reformu zdravstva, ali ništa od toga, a i upleten je u afere s javnom nabavom kao i Mario Banožić koji nije u stanju izgraditi dva hangara. Ovo je jedno veliko ništa - zaključio je Grbin.

