Grbin o Milanoviću: 'Izašao je iz zone komfora i napravio nešto što je u tom trenutku, po meni, trebao'

Čelnik SDP-a Peđa Grbin ističe kako predlažu da prvi korak bude konstituiranje Sabora. On je, naime, govorio o izbornim rezultatima, sastavljanju nove Vlade te budućnosti njegove strane za N1. Pojašnjavajući spomenuti prvi korak koji predlažu, Grbin je istaknuo: "Konstituiranje Sabora da se spriječi tehnička vlada da ima veće ovlasti nego je imala ranije, da možemo nadzirati što rade pojedina ministarstva da se novac ne troši bespotrebno i idemo donijeti konkretne odluke – stavljanje van snage imenovanje Turudića. Svi koji smo bili u opoziciji do 14. 3. glasali smo protiv njegovog imenovanja. Glasali smo i protiv lex AP-a. Za razliku od drugih koji su krenuli što neće, mi smo krenuli s onime što hoćemo".

Razgovori će se, kako je istaknuo, nastaviti, a pojasnio je i zašto pregovaraju s Domovinskim pokretom: "Zato što u ovom trenutku u Hrvatskoj postoje stvari koje se moraju spriječiti. Mora se spriječiti pljačka, mora se osigurati sloboda govora, to je prioritet. Još jedno pitanje provlači se ovih dana, a to je promjena Izbornog zakona. Svi znate za model sa šest izbornih jedinica koji je SDP predstavio, a slično je predstavljao i GONG. Jedini bi u takvom modelu stradao je HDZ. Za taj plan mi razgovaramo sa svima, predstavit ćemo ga svima, a svatko će se očitovati o tome je li mu prihvatljiv ili nije".

"Još smo u poziciji formirati većinu u Saboru, a nakon toga razgovarati što dalje", rekao je Grbin te naglasio kako nisu oduševljeni svojim rezultatom na izborima. Na pitanje tko je odgovoran za to što nisu osvojili željeni broj mandata, Grbin je rekao: "Ja. Odgovornost je na onome tko je na čelu. Za neuspjeh ću biti odgovoran ja, za uspjeh smo odgovorni svi".

Također, osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića: "Izašao je iz zone komfora i napravio nešto što je u tom trenutku, po meni, trebao. Pokazao je veliku dozu odgovornosti u trenutku u kojem se Hrvatska nalazi. Skrenuo je pozornost na izbore, bila je veća izlaznost. Ja mu na tome zahvaljujem".

Osvrnuo se i na to hoće li podnijeti ostavku na mjesto predsjednika SDP-a. "Sad to ne mogu jer su me imenovali za pregovore. Preda mnom je posao", ustvrdio je Peđa Grbin za N1.