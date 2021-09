Grbin ne smatra izbačenu četvorku članovima Kluba, no oni se nalaze u saborskoj evidenciji

Dobro znani “aktualac” kojim je započelo jesensko zasjedanje Sabora danas je trajao puna četiri sata. Uz to što je oporba rešetala premijera i ministre, a vladajući se međusobno hvalili, u pozadini rasprave krila se i jedna zanimljivost vezana uz SDP.

Naime, kako još nije konačno riješena drama oko toga je li četvero izbačenih članova stranke, ujedno i saborskih zastupnika (Vukas, Ostojić, Brumnić i Opačak-Bilić) još dio zastupničkog kluba SDP-a ili ne, danas se sve prelomilo na – jednom pitanju. Jer, prema evidenciji i objavi saborske službe na internetskoj stranici Sabora, klub SDP-a ima 32 zastupnika, a spomenutih četvero zastupnika u njemu se vode kao nezavisni. I prema tom broju zastupnika u klubu, SDP je danas na “aktualcu” imao pravo postaviti osam pitanja.

No šef te stranke Peđa Grbin na takvu evidenciju i brojčano stanje u klubu kojem je on na čelu ne pristaje, smatrajući da izbačena četvorka više nije dio SDP-ova Kluba koji sad, prema njegovim tvrdnjama, ima 28 članova. I stoga je, moglo se doznati, vodeći se saborskim poslovnikom, samoinicijativno odlučio da će na “aktualcu” iz njihovih redova biti postavljeno jedno pitanje manje, točnije njih sedam. I bi tako. Tijekom rasprave premijeru i ministrima svojim pitanjima i komentarima obratilo se sedam SDP-ovaca: sam Grbin, pa Andreja Marić, Boris Lalovac, Mirela Ahmetović, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac i Sanja Radolović. Da se to tako nije odigralo baš slučajno, potvrdio nam je i sam Grbin kada smo ga pitali je li točna informacija da su samoinicijativno smanjili broj zastupničkih pitanja.

– Ako Klub zastupnika SDP-a ima 28 članova, ne bi bilo korektno da postavimo više pitanja nego što nam po poslovniku Sabora pripada – reče Grbin dodavši da će se, što se tiče odnosa unutar kluba zastupnika SDP-a, u petak održati nova sjednica Predsjedništva stranke nakon koje će javnost biti obaviještena o sljedećim koracima.

– Međutim, ne treba bježati od činjenice da se Klub zastupnika SDP-a podijelio na zastupnike koji žele raditi svoj posao i zastupati građane i na one koji se brinu isključivo o svojim pozicijama. Ta je situacija neodrživa i bit će uskoro riješena – kazao je Grbin u nastavku. Zanimalo nas je hoće li i kada biti održana nova sjednica Kluba zastupnika SDP-a, te hoće li se na njoj članovi kluba moći izjasniti podržavaju li njegov stav ili ne, a Grbin je kazao: – Budući da je dio zastupnika kluba zatražio održavanje sjednice Kluba, ona će se održati, a o detaljima ćemo obavijestiti javnost nakon sjednice Predsjedništva stranke i sazivanja sjednice Kluba. Sad ne mogu reći kada će biti održana ta sjednica.

Inače, Grbin je, vezano uz obnovu nakon potresa, premijera pitao kada će se prestati s izlikama, a započeti sa stvarnom obnovom.

Na brojne druge oporbene kritike upućene Vladi odgovarali su prozvani ministri i premijer pa se doznalo da samo 52,62% cijepljenih protiv korone nije dovoljno da bismo mirno ušli u jesen i 4. epidemijski val, da su u pripremi reformski koraci u tri faze koji se odnose na cijeli zdravstveni sustav, da je gotovo 840.000 građana u prešutnom prekoračenju s prosječnim iznosom od 8821 kunu po računu, dok je u dopuštenom prekoračenju 32.000 građana s prosječnim iznosom oko 12.000 kuna.

– Nećemo dopustiti da se prekoračenja ukidaju i da netko njima trguje – ustvrdio je ministar Zdravko Marić.

