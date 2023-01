Grbin: Ja ne vidim zašto Milanovića ne bih podržao za još jedan predsjednički mandat

SDP je spreman za izbore, a u fokusu djelovanja u sljedećih godinu, godinu i pol je briga za građane, za njihov standard, za to kako osigurati da mogu normalno i dostojanstveno živjeti, prije svega od svojega rada, ustvrdio je u nedjelju u Zadru predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Jako sam zadovoljan, čak i ponosan, što smo u tome jedinstveni, rekao je Grbin na konferenciji za novinare.

Podržali bi Milanovića za novi predsjednički mandat

Novinari su se zanimali hoće li SDP podržati predsjednika Zorana Milanovića za još jedan predsjednički mandat.

"U krajnjoj liniji, to je nešto što predsjednik mora inicirati. Rekao sam već i nemam razloga bježati od toga, kada sve što je pozitivno i negativno u njegovu radu stavim na papir, ja ne vidim zašto ga ne bih podržao", dodao je.

Upitan kako gleda na blisko savezništvo Milanovića s Viktorom Orbanom, odgovorio je da bio sretniji da u tom dijelu govori ono što je govorio 2015.

A na pitanje podržava li politiku Zorana Milanovića prema Ukrajini, Grbin je odgovorio da je „politika Zorana Milanovića prema Ukrajini da je Rusija agresor, a da je Ukrajina napadnuta“.

"To je predsjednik više puta izjavio, a to je i politika SDP-a. Ono što nećemo dopustiti jest da se pod krinkom pomoći Ukrajini ili bilo kome drugome krši Ustavni poredak RH. U ratu prije svega stradaju ljudi, strada imovina, ali i zakonitost. Mi u SDP-u nećemo dopustiti da zbog rata u drugoj zemlji strada vladavina prava, red i poštivanje onoga što bi trebalo biti temelj naše države", poručio je Peđa Grbin.

Osvrnuo se na prošlu godinu i ocijenio je kao iznimno tešku, „plaće i mirovine su gubile na vrijednosti, a ova potpuno nesposobna Vlada nije poduzela ništa da sustavno pomogne građanima“.

"S vremena na vrijeme su stihijski, isključivo s ciljem bildanja svojega rejtinga, građanima 'spuštali' novac na kojemu bi im 'kao trebali biti zahvalni', a sustavnog pristupa borbi protiv inflacije i podizanja standarda građana - toga kod HDZ-a nema", ocijenio je te naglasio da SDP zna što tu treba napraviti.

Na novinarski upit o Zakonu o izbornim jedinicama, za koji je premijer Andrej Plenković jučer rekao da se radi na njemu, a ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica da još ništa od toga, Grbin je odgovorio da "postoji nešto što je još hitnije od toga".

"Ima jedna stvar koja je puno hitnija, a to je da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU može isplaćivati novac iz tih fondova jer koliko mi je poznato, zabrljali su do te mjere da ministarstvo još uvijek nije prešlo na euro. To je ono što bi trebao biti prioritet", kazao je.

Podsjetio je da je SDP prije točno godinu dana, 10-15 dana nakon što su objavljeni podaci iz Popisa stanovništva, iznio svoj prijedlog vezan uz Zakon o izbornim jedinicama.

Načekat ćemo se na Zakon o izbornim jedinicama

"Deset dana je potrebno da napravite konkretan prijedlog, koji će biti usklađen s brojem stanovnika u Hrvatskoj. Zašto je njima potrebno više, zašto još uvijek nisu spremni - to je pitanje na koje moraju odgovoriti Plenković i Malenica. Ako u tu varijablu uključimo i Ivana Anušića, onda je jasno da ćemo se načekati", mišljenja je Peđa Grbin.

Novinare je zanimalo i kada će SDP početi razgovore s potencijalnim partnerima za parlamentarne izbore i tko je prvi izbor.

"Prvi izbor su sve političke stranke koje dijele naše vrijednosti, a naše vrijednosti su pomoć građanima i da mogu u ovim vremenima normalno i dostojanstveno živjeti. To je stav SDP-a i oni koji te vrijednosti dijele s nama, oni su dobrodošli. Oni koji te vrijednosti ne dijele, oni koji ljude dijele po nacionalnosti, po boji kože, s njima je teško biti u istoj prostoriji, a kamoli razgovarati", poručio je.

Napomenuo je da je SDP ovih dana razgovarao o jednoj politici koju će intenzivno predstavljati, a to je politika stanogradnje jer su, kaže, od 2015. do danas cijene stanova porasle više od 60 posto, a samo u prošloj godini 15 posto, što je više od inflacije. Isto tako, dodao je, SDP želi razgovarati o tome kako pomoći onima koje zlostavljaju agencije za utjerivanje dugova i vidjeti kako Vrhovni sud nije u stanju riješiti kredite u švicarskim francima.