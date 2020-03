Grba Bujević: Možemo očekivati daljnje povećanje broja oboljelih

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević ocijenila je u subotu kako se narednih dana može očekivati daljnje povećanje broja oboljelih od koronavirusa koje se, istaknula je, može spriječiti samo ako se svi građani počnu pridržavati zaštitih mjera.

"Možemo sigurno očekivati povećanje broja oboljelih, jer to je uzlazna putanja kojom smo krenuli. Možemo je još uvijek svi zajedno zaustaviti, ali sad moramo prestati razmišljati o tome 'neće se to meni dogoditi' i 'oni to rade bezveze'. Zato molim sve - ostanite u kućama", izjavila je Grba Bujević za Dnevnik HRT-a.

Na pitanje što je izazvalo današnje povećanje broja oboljelih za čak 49 novih slučaja, što je brojku zaraženih u Hrvatskoj popodne podiglo na ukupno 206, odgovorila je kako je razlog tome taj što se neki građani ne pridržavaju mjera i preporuka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

Pooštrit ćemo mjere zbog neposluha građana

"Zato što se još uvijek krećemo puno po vani, zato što svi mislimo da se to neće nama dogoditi. Zato su i mjere s pravom uvedene, a i pooštrit ćemo ih ako treba jer ovakav neposluh naših građana znači da ne misle i nisu dovoljno senzibilizirani na mogućnost koja se može dogoditi, a to je onaj scenarij umrlih ljudi u Lombardiji", naglasila je.

Ako se građani ne prestanu neozbiljno ponašati, ustvrdila je, morat će se uvesti i stroge mjere koje su već uvele neke zemlje sa žarištima pandiemije.

"Nećemo čekati dugo jer nemamo vremena i ugrožavamo vlastite živote i živote nacije, a to nećemo dozvoliti", poručila je Grba Bujević.

Očekujemo nove donacije zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike

Najavila je i nove donacije zaštitne opreme za zdravstvene djelatnike, a u tijeku su aktivnosti i za nove nabave.

"Imat ćemo dovoljno sredstava da zaštitimo naše djelatnike u zdravstvu i sve one koji sudjeluju u ovom odgovoru, ali imat ćemo dovoljno samo onda ako se zaista svi budu pridržavali mjera koje propisujemo", istaknula je.