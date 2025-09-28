Granić: Mađari su našli pogrešnu zemlju...

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjárto iznova je ovih dana optužio Hrvatsku da želi profitirati na ratu u Ukrajini, ponovivši da se naknadama za transport nafte iskorištava Budimpešta. Mate Granić, posebni savjetnik predsjednika Vlade, komentirao je to u HRT-ovu "Studiju 4" izjavivši da su mađarski potezi znak nervoze i nestabilnosti. "Sve su te optužbe apsolutna laž", rekao je Granić, koji smatra da je Hrvatska na optužbe primjereno reagirala.

"Kakav će biti odgovor, to se ne govori u medijima. Sasvim je sigurno da će se Hrvatska za svoje interese boriti jasno i čvrsto, i u bilateralnim odnosima i unutar EU, jer Mađarska već dulje vrijeme maltretira EU svojom pozicijom prema Rusiji", rekao je Granić.

Istaknuo je kako i Srbija i Mađarska imaju puno unutarnjih problema. Osim pogoršanja gospodarske situacije, Mađarska ima i velike probleme sa srozavanjem demokratskih standarda. Početkom iduće godine u toj se zemlji održavaju izbori, a oporba sve više jača. "Ovo je reakcija na sve to, ali našli su pogrešnu zemlju jer Hrvatska je u potpuno drugoj situaciji", rekao je.

O odbijanju Hrvatskog sabora prijedloga o priznanju Palestine i suspenziji izvoza oružja Izraelu, a prihvaćanju zaključka saborske većine kojim se Vladu poziva da u skladu s međunarodnim mirovnim inicijativama procijeni trenutak za odluku o priznanju palestinske države, Granić je rekao: "Vladin stav je jasan. Hrvatska čvrsto podržava dvodržavno rješenje, da u toj regiji žive u miru i prijateljstvu. To se ne može uz terorističku organizaciju kojoj je cilj uništiti Izrael. Hrvatska je primila palestinsku ministricu vanjskih poslova i to je najjasnija poruka da želimo stvaranje palestinske države".