Građani zgroženi: Srpski Kurir čitateljima uz novine poklanjao nož

Nekoliko dana nakon dva masovna ubojstva u Srbiji, srpski Kurir jučer su svojim čitateljima uz novine poklanjao nož. Kurir je prethodno na svom portalu najavio da će u utorak, 9. svibnja, uz svaki kupljeni primjerak novina čitatelji dobiti i poklon iznenađenja.

Naveli su kako će poklanjati, između ostaloga, žlicu za rižu, četku za pse, odvijač, pepeljaru, štapiće za uši, otvarač za boce, ali nisu naveli kako će jedan od poklona biti nož.

- To je znak da ti mediji ništa ne razmišljaju - rekla je za N1 Vesna Mališić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika NIN-a. Riječ je o medijima koji, kako kaže, nemaju osjećaj za kodeks novinara i dužnu pažnju za trenutak kad se nešto radi ili kad se nešto događa.

- To je apsolutno jedno divlje ponašanje bez ikakve kontrole, bez ikakve ograde. Dakle, njih apsolutno ništa ne obavezuje - rekla je Mališić. Vjeruje da to nije učinjeno namjerno nego 'zato što oni ne znaju da to nije u redu'.

Fotografije Kurira s nožem odmah su se proširile društvenim mrežama, a brojni građani su to osudili.

