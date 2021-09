Građani se okupili na prosvjedu za Dženana i Davida: 'Doći ćemo mi do ubojica. Imamo snage i pameti'

Više od dvije tisuće ljudi danas je prosvjedovalo u Sarajevu nezadovoljno stanjem u BiH, a posebice u njezinu pravosuđu te su tražili da se napokon razjasne okolnosti u kojima su poginuli mladići Dženan Memić iz Sarajeva i David Dragičević iz Banje Luke.

Skup pod nazivom "Pravda za Dženana i Davida" organizirali su članovi obitelji mladića-vršnjaka čije su misteriozne smrti iz 2016. odnosno 2018. godine potaknule val velikih prosvjeda od kojih su neki prerasli u opći bunt protiv vlasti pa ih je policija u Banjoj Luci potkraj 2018. godine prekinula uporabom brutalne sile.

"Zločnici i ubojice nemaju ni vjere ni nacije", "Na redu je Tužiteljstvo BiH - uhitite ubojice", samo su neki od natpisa na transparentima koje su nosili okupljeni na već dvadesetom skupu ovakve vrste među kojima su bile na stotine ljudi koji su u Sarajevo autobusima stigli iz raznih dijelova BiH.

Svi oni su na početku na poziv organizatora minutom šutnje i molitvom odali počast Dženanu i Davidu, ali i žrtvama terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001. godine.

Dženan Memić (22), umro je u bolnici u Sarajevu u veljači 2016. godine, nekoliko dana pošto je zadobio teške tjelesne ozljede koje je tužiteljstvo Sarajevske županije okvalificiralo kao posljedicu prometne nesreće dok članovi njegove obitelji tvrde da je on pretučen i da je na djelu urota kako bi se zaštitili počinitelji tog zločina. David Dragičević (21), pronađen je u ožujku 2018. godine u Banjoj Luci u koritu rječice Crkvena na ušću u Vrbas. Lokalna policija njegovu smrt okvalificirala je kao nesreću odnosno samoutapljanje no i u obitelji tog mladića od početka su bili uvjereni da je i on ubijen na čemu inzistiraju i danas.

U slučaju Memić Vrhovni sud Federacije BiH donio je pravomoćnu presudu kojom je odbacio teoriju sarajevskog tužiteljstva o prometnoj nesreći dok u slučaju Dragičević nikakva optužnica do danas nije podignuta, a istraga o sumnji na ubojstvo još traje i nema rezultata. Tužiteljstvo BiH je zbog procjene da je ubojstvo Dženana Memića prikrivala organizirana skupina podignulo optužnicu protiv pet osoba koje za to smatra odgovornima, uključujući tu dvojicu djelatnih policajaca te bivšu Dženanovu djevojku kao i njezina oca.

Obitelj Davida Dragičevića očekuje da državno tužiteljstvo postupi na isti način i u njegovu slučaju.

Smrt dvojice mladića najprije je povezala članove njihovih obitelji, a potom prvi puta nakon posljednjeg rata u BiH potaknula veliki broj ljudi iz oba entiteta na zajedničko djelovanje kako bi se promijenilo stanje u pravosuđu koje najveći broj stanovnika BiH doživljava kao nekompetentno, korumpirano i premreženio političkim utjecajima.

Odvjetnik Ifet Feraget koji zastupa obje obitelji kazao je dao slučajevi Memić i Dragičević više nalikuju Afganistanu nego BiH, ali da je sada stanje takvo da će konačni ishod temeljito promijeniti sustav, posebice kada na odgovornost budu pozvani tužitelji koji su zataškavali ubojstva. Dženanov otac Muriz i Davidova majka Suzana u subotu su na skupu potvrdili da su sigurni da su im sinovi ubijeni i da vlast štiti ubojice i njihove pomagače.

"Doći ćemo mi do ubojica. Imamo i snage i pameti, ali moraju otići (krivci) iz pravosudnih institucija", kazao je Muriz Memić.

Davidova majka Suzana je rekla da su i njezina kao i Murizovog sina ubili, a tim se činjenicama pokušava manipulirati pa i žrtve dijeliti po nacionalnoj pripadnosti jer vlast strahuje od istine.

"Isti su i (Milorad) Dodik i ovaj i onaj. Stvar je u tome što su oni uvezani u svom kriminalu i čuvaju jedan drugog, a nama guraju da se glođemo za 'nacionalne kosti'", kazala je Radanović dodajući da je vrijeme da se narod prestane bojati i izađe na ulice kako bi mijenjao vlast kako u Banjoj Luci i Mostaru tako i u Sarajevu.

Pozvala je sve da vjeruju glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić jer je sigurna da će ona naći i zatvoriti ubojice Dženana i Davida "makar to bili Dodik i Bakir (Izetbegović)".

Slične političke poruke s govornice na sarajevskom skupu poslao je odvjetnik Senad Pećanin optužujući lidere najvećih političkih stranaka stranaka Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika da glume zaštitnike nacionalnih interesa dok istodobno kroz mrežu nepotizma, korupcije i kriminala jedan drugoga održavaju na vlasti.