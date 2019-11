Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je u četvrtak Redom Nikole Šubića Zrinskog Policijsku postaju Petrinja za hrabrost i junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, a Spomenicom domovinske zahvalnosti 121 djelatnika MUP-a za časnu i uzornu službu u mirnodopskim uvjetima.

Predsjednica je na svečanom prijemu na Pantovčaku istaknula da tim priznanjima "odajemo počast neprekidnoj službi svih hrvatskih policajaca od prvih dana stvaranja slobodne Hrvatske do danas”. U govoru je stala u obranu rada policije prilikom nadzora državne granice ocijenivši da povjerene zadaće obavlja vrhunski profesionalno, odgovorno i humano.

Podsjetivši da su upravo iz policije proizašli prvi branitelji te naglasivši da bi proces stvaranja hrvatske države bio nezamisliv i nemoguć bez njihove volje, snage, junaštva i žrtve, predsjednica je istaknula junački otpor djelatnika te policijske postaje i drugih branitelja Petrinje u rujnu 1991.

Grabar-Kitarović: Bitka za Petrinju nagovijestila je junaštvo hrvatskih branitelja

"Iako su pokleknuli pred napadima brojčano i tehnički nadmoćne tzv. JNA i srpskih pobunjenika, bitka za Petrinju nagovijestila je junaštvo hrvatskih branitelja na bezbrojnim drugim bojišnicama Domovinskog rata”, rekla je.

U borbi za slobodnu i neovisnu Hrvatsku poginulo je 14 policajaca Policijske postaje Petrinja, a 23 je ranjeno.

"Njihovim se obiteljima i obiteljima svih drugih nestalih branitelja i civila danas ponovno zaklinjemo kako hrvatska država neće štedjeti napora i nikada neće odustati od potrage za njihovim posljednjem počivalištem. To je dug Hrvatske prema njihovome junaštvu i žrtvi za Hrvatsku, koja je i danas uzor i nadahnuće svim policajcima u obavljanju njihove riskantne i zahtjevne dužnosti”, poručila je Grabar-Kitarović.

Poslovi koje obavljate od presudnog su značaja za sigurnost Hrvatske i svih njezinih građana, prije svega zbog kontinuiranog porasta sigurnosnih prijetnji i izazova, poput trenutno posebno istaknute migrantske krize, rekla je predsjednica i istaknula da policija i danas predstavlja stup osobne i opće sigurnosti svih građana Hrvatske.

Policija, dodala je, povjerene zadaće obavlja vrhunski profesionalno, odgovorno i humano, "pa i u najtežim uvjetima prilikom nadzora i zaštite državne granice, ujedno i najdulje vanjske granice Europske unije”.

"Osobno sam se u to u više navrata uvjerila. Zato se nikada neću libiti reći istinu o vašoj požrtvovnosti u obavljanju policijskih poslova i stati u vašu zaštitu od neosnovanih i neopravdanih napada. Činila sam to i činit ću i ubuduće. Zaslužili ste to vašim radom i skrbi za sigurnost svih građana Hrvatske”, poručila je policijskim službenicima.

Predsjednica je uvjerena da će Hrvatska policija znati odgovoriti na sve složene izazove koji su pred njom, ustrajući na stalnom usavršavanju i usvajanju novih znanja i sposobnosti, a odlikovane policajke i policajce je pozvala da nastave uzorno i profesionalno služiti Hrvatskoj i njezinim građanima.

Božinović: Odlikovanja su poticaj i za budući rad pun izazova

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u zahvali u ime odlikovanih rekao je kako je to priznanje onome što je policija napravila u proteklom razdoblju, od Domovinskog rata do današnjeg dana, i poticaj za budući rad koji je prepun izazova s obzirom na raznolikost prijetnji s kojima je suočena ne samo Hrvatska, već i sve suvremene moderne europske države.

"Policija se upravo iz tih razloga stalno unapređuje – znanje, metodologije rada, surađuje s drugim policijama i spremna je preuzeti svaku zadaću u osiguranju javnog reda i mira, sigurnosti naših građana i naših gostiju”, rekao je.

Istaknuo je da je policija spremna i za predsjedanje Hrvatske vijećem Europske unije, kako sigurnosno tako i kroz aktivnu ulogu u kreiranju europske politike u području unutarnjih poslova.

A to, naveo je, uključuje upravljanje migrantskom krizom, zaštitu vanjskih granica EU, rad na povezivanju informacijskih sustava unutar Europe koji su bitni kao prevencija kriminalnih djela, kao i stavljanje u pogon svih sastavnica mehanizma civilne zaštite, što je također posao MUP-a od ove godine.

"Uvjeravam vas da su policijski službenici službenice itekako motivirani za taj posao, odlučni da ga provedu na najvišoj profesionalnoj razini”, poručio je.

Na dodijeljenim priznanjima zahvalio je i pomoćnik glavnog ravnatelja policije, načelnik Uprave za posebne poslove sigurnosti Miljenko Radnić rekavši kako ona svjedoče o ispravnosti puta kojim idu pri obavljanju policijske dužnosti.

"Pripadamo različitim generacijama, dijeli nas i vrijeme i sudbina, ali nam je zajednička želja da u obavljanju svog poziva budemo na strani dobra, čvrst jamac sigurnosti naših građana i slobode naše domovine”, rekao je.