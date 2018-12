Gotovo je sigurno da Marić odlazi iz Banskih dvora. Evo tko bi ga mogao zamijeniti

Iako to još nitko nije službeno potvrdio, analizirajući izjave premijera Plenkovića, ali i Zdravka Marića, gotovo je sigurno da ministar financija odlazi iz Banskih dvora.

Ta se informacija aktualizirala u jeku priče da je starija sestra Zdravka Marića unaprijeđena u Hanfi, što je novinare ponukalo da i Plenkovića preksinoć upitaju odlazi li Marić iz Banskih dvora. Premijer je na to rekao da o tome s Marićem nije razgovarao i kamo bi stigao kada bi sve što se piše, pa tako i o Marićevu odlasku, uzimao kao točno. Iz takvog se odgovora može zaključiti da je ministrov odlazak gotova stvar jer ga premijer ni riječju nije demantirao. Kao što svoj odlazak, zapravo, nije demantirao ni sam Marić. Sada se otvara pitanje tko bi u Vladi u tom slučaju zamijenio Marića, ali i bi li njegov odlazak bio prilika za širu rekonstrukciju Vlade.

Retrospektiva krajem godine

Nagađa se da bi Marić iz Banskih dvora otišao već početkom siječnja, što je logično jer je sastavio proračun za iduću godinu i nema razloga otezati s dizanjem sidra ako je tako doista odlučio. Ljetos je pak u intervjuu Jutarnjem listu politički tajnik HDZ-a i ministar uprave Lovro Kuščević rekao da ne bi imao ništa protiv da se krajem godine napravi retrospektiva i da Plenković prema svojoj procjeni odluči gdje je učinjen reformski iskorak. Kada se te dvije informacije analiziraju, ispada da bi Marićev odlazak bio idealna prilika za rekonstrukciju Vlade koju je, čini se, indirektno najavio i Kuščević.

Konkretnog i točnog imena osobe koja bi zamijenila Marića još nema. Tek se nagađa da bi to mogao biti Tomislav Ćorić, ministar energetike i zaštite okoliša, ali izvori bliski Vladi kažu da on dobro radi svoj posao i da bi mu to bilo već treće ministarstvo koje je promijenio, a to nema smisla. Dakle, teško da bi Ćorić zamijenio Marića. U bankarskim i krugovima mirovinaca mogu se pak čuti pohvalne riječi na račun bivšeg, iz mandata Ive Sanadera, ministra financija Ivana Šukera, sada saborskog zastupnika HDZ-a.

Neslužbene informacije kažu da bi ti krugovi kao Marićevu zamjenu voljeli vidjeti Šukera koji im je kao ministar financija očito ostao u dobrom sjećanju. Međutim, izvori bliski Ivanu Šukeru kažu da se on "ni u ludilu više ne bi vraćao na tu funkciju", a i izvori bliski Vladi kažu kako ne vjeruju da bi on bio Plenkovićev izbor. HDZ-ov stranački Odbor za financije vodi pak Josip Aladrović, koji je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, no pitanje je bi li on bio opcija za Marićevu zamjenu. Plenković, sudeći po HDZ-ovu kadrovskom bazenu, i nema odveć izbora jer u redovima vladajuće stranke malo je financijskih stručnjaka spremnih za takvu poziciju.

Logičan izbor bila bi potpredsjednica HDZ-a i eurozastupnica Ivana Maletić, stručnjakinja za javne financije, da odnosi između nje i Plenkovića nisu ledeni. Iz perspektive narušenih odnosa teško je vjerovati da bi Plenković baš njoj ponudio tu funkciju, a nije vjerojatno ni da bi je I. Maletić prihvatila. Da je pozicija ministra financija bila upražnjena kada je Plenković sastavljao Vladu nakon pobjede na parlamentarnim izborima 2016. godine, Ivana Maletić sigurno bi postala ministrica financija jer je to bila jedina pozicija koja ju je zanimala s obzirom na njeno područje rada.

'Njegovi štosevi'

- Iz naše pozicije, Zdravko Marić je ministar financija do daljnjeg. Sve se najnormalnije odvija, on sudjeluje na sastancima i zasad nema nikakvih razgovora o zamjenama u Vladi - rekao nam je izvor iz Banskih dvora. Dio sugovornika iz HDZ-a ne vjeruje da Marić odlazi iz Vlade, to više smatraju "njegovim štosovima".

- Govorio je on nama da će otići, da mu je dosta svega, ali moj je dojam da on nikamo neće ići - rekao nam je jedan HDZ-ov ministar. Izvori iz redova HDZ-ovih saborskih zastupnika pak smatraju da Mariću nije pametno otići u jeku odluke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je konstatiralo da je u slučaju Agrokor povrijedio načelo javnog djelovanja, jer će ispasti da je "podvio rep i pobjegao". Sam Marić dosad je tek suzdržano demantirao informacije o svojoj ostavci, a nikada nije demantirano ni to da bi iz Vlade otišao na poziciju u moćni Adris.

Dobar tajming za ministrov odlazak Zdravko Marić nije samo ministar financija, on je ministar zbog kojeg je pukla Vlada HDZ-a i Mosta. Točnije, zbog kojeg je zamalo pala Vlada, da nije bilo prebjega i USKOK-ova osumnjičenika Tomislava Sauche koji je na ključnom glasanju, na kojem su oporba i tada vladajući Most tražili Marićevu smjenu, pretrčao u HDZ-ovu većinu. I tako spasio i Marića i Vladu. To je označilo početak političke trgovine jer je politika prebjega obilježila ovu saborsku većinu. Nakon lokalnih izbora 2017. godine, sklopljena je nova Vlada HDZ-a i HNS-a, što je označilo sasvim novu političku paradigmu jer je HNS dotad bio isključivi partner ljevice. Uostalom, na listama SDP-a u mandatu Zorana Milanovića dobili su devet mjesta, odnosno devet saborskih mandata. Premijer Plenković čvrsto je stajao uz Zdravka Marića vodeći se logikom svojih političkih savjetnika, među njima i Vladimira Šeksa, da je smjena Marića put do pokušaja političke egzekucije samog premijera. Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Taj je koncept srušen iznuđenom ostavkom Martine Dalić koja je otišla iz Banskih dvora nakon što su u javnosti razotkriveni mailovi grupe Borg. Kada je pao prvi Plenkovićev gromobran, Martina Dalić, premijer je postao otvorena meta i prvih se dana činilo da je i njegov politički opstanak upitan. Iz perspektive Andreja Plenkovića, bolje je da Marić ode zbog nove poslovne ponude i novog nastavka karijere nego pod pritiskom neke nove afere vezane uz slučaj Agrokor jer bi time i Plenković ponovno bio znatno izloženiji. Premijeru, posebice u godini uoči izbora 2020., ne bi nikako odgovaralo da se ponovno nalazi u središtu afera koje se povezuju s grupom Borg i pisanjem "lex Agrokor" pa je pametniji što brži Marićev odlazak iz Vlade nego da se čeka ponovno otvaranje neke afere. Ode li Marić 1. siječnja, to se čini kao sasvim dobar tajming.

