Gotovo 40.000 klijenata njemačke banke ostalo bez tekućeg računa, no još ga mogu vratiti

Brojne banke donijele su odluke o povećanju naknade za tekuće račune još u proljeće 2021., no za to trebaju dobiti pristanak klijenta. U slučaju da klijent ne želi pristati na povećanje naknade za vođenje računa, banke moraju otkazati uslugu. Zbog toga je gotovo 40.000 klijenata jedne njemačke banke primilo pisma o otkazivanju tekućeg računa.

Oko 95 posto klijenata njemačke Sparkasse Köln Bonn banke dalo je odobrenje za povećanje naknade, no njih 38.000 nisu pristali na to, zbog čega su njihovi tekući računi sada ugašeni. Međutim, Sparkasse Köln Bonn smatra da je dana "Implicitna suglasnost" ako se račun nastavi koristiti nakon isteka otkaznog roka, prenosi Fenix magazin.

Banka je svojim klijentima dala upute za potvrdu naknade putem internetskog bankarstva, no mnogi na to nisu reagirali. Nije ih se moglo dobiti niti telefonom niti poštom, pa se financijska institucija dosjetila još jednog trika. Prije podizanja novca s bankomata, bilo je potrebno prihvatiti nove naknade. No mnogi su klijenti jednostavno odabrali opciju "preskoči". Godinu dana kasnije, Sparkasse kreće s djelovanjem, piše njemački Tagesschau.

I ako vam je račun otkazan, još uvijek ga možete dobiti natrag, ističu iz banke. Sparkasse dopušta da računi budu aktivni još mjesec dana nakon isteka otkaznog roka. Ako klijenti tijekom ta četiri tjedna aktivno koriste svoj račun, na primjer isplatom gotovine, to će se smatrati njihovim "implicitnim pristankom" na aktivno poslovanje. U tom će slučaju račun ostati, a naknada se povećati, navodi banka u priopćenju.

