'Gospodine Milanoviću, tko vas je financirao zadnje tri godine?'

Nakon što se bivši premijer i sadašnji predsjednički kandidat Zoran Milanović danas putem Facebooka obrušio na dvoje svojih protukandidata - Miroslava Škoru i Kolindu Grabar Kitarović - poručivši im da bez HDZ-a ne bi bilo niti njih, oglasio se i Škoro.

"Mislio sam danas imati miran dan. No, javio se gospodin iz partije koji je nakon premijerske karijere prvi put u životu otvorio tvrtku. Drži drugima lekcije o karijerama i uspjehu u životu. On, koji je cijeli profesionalni život proveo na državnim jaslama, a u privatnom biznisu je bio toliko uspješan da se sada ponovo politički aktivirao, jer posao očito nije dobro išao. Izgleda da nije bilo prevelikog interesa za njegove konzultantske usluge. Jedno je naučiti par makroekonomskih izraza, pa okolo docirati, a drugo je biti na tržištu. Moj pokojni otac bi bio silno ponosan na to koliko me napadaju potomci crvene buržoazije. No, veseli me da je u ovom procesu isti otkrio i narod, pa se sad i njime pokriva u svojim prozivkama. Ipak, prije nego dotični nastavi prozivati druge, neka barem otkrije klijente koji su ga financirali ove tri godine. Kandidat za predsjednika Republike ne može se skrivati iza poslovne tajne. Ako sam mogao o svojim poslovima iznijeti sve ja onda treba i on i svi drugi. Inače, u Ministarstvo vanjskih poslova me nije zaposlio ni HDZ ni tata, nego sam bio ugovorni generalni konzul, imenovan na poziv predsjednika Tuđmana - napisao je Škoro.