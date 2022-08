Danas se obilježava godina dana od pada Kabula, glavnog afganistanskog grada, u ruke talibana. Do osvajanja Kabula većina regionalnih prijestolnica u Afganistanu već je bila pod kontrolom talibana i to nakon povlačenja američke vojske, koje je počelo u veljači 2021. i koje je, prema planovima, trebalo biti dovršeno do rujna iste godine.



Vuk ćud ne mijenja