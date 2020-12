Godinama nije razgovarala s roditeljima, a onda ih je tražila da joj plate cijelo vjenčanje

Iako godinama nije razgovarala sa svojim roditeljima, jedna je mladenka od njih zahtijevala da svejedno plate u potpunosti troškove njezinog vjenčanja, a priču u tome na internetu su objavio je frustrirani otac.

Kćer je, naime, pretpostavila kako su roditelji platili vjenčanje i njezinom bratu i sestri pa je to zahtijevala i za sebe.

Njezin otac na Redditu je pak objasnio kako imaju troje djece te da su svima u potpunosti platili fakultet. Dvoje starije djece studiralo je računalne znanosti i pronašli su dobro plaćene poslove, dok je najmlađa kćer studirala modni dizajn.

– Mučila se pronaći posao, a kada ga je i pronašla bio je jako slabo plaćen. Zbog toga me tražila da joj platim za drugi fakultet, no rekao sam joj da joj mogu pomoći podići zajam, no nisam ga plaćao zbog čega je došlo do problema između nas i ona je prekinula kontakt. Na kraju je upisala državni fakultet izvanredno te je radila kao konobarica – prepričao je otac.

Svojim se roditeljima javila nedavno nakon što se zaručila. Roditelji su bili sretni zbog toga, no brzo su shvatili što želi od njih.

– U svome budžetu za vjenčanje imala je stvari skuplje od onoga što su si njezini stariji brat i sestra mogli priuštiti. Njezina majka i ja zabrinuli smo se da to vjenčanje neće biti financijski dobro za nju pa smo odlučili s njom razgovarati o tome. No, ona nam je rekla da je mislila kako ćemo mi platiti većinu toga te da je planirala imati vjenčanje kao što su imali njezin brat i sestra. Supruga i ja smo rekli da nećemo baciti 30.000 dolara nakon što godinama nije komunicirala s nama. S druge strane, naša starija djeca sama su platila svoje vjenčanje, mi smo dali po 5.000 dolara svakome od njih – prepričao je otac.

Kćer se nakon toga naljutila na svoje roditelje optuživši da imaju omiljenu djecu te da su bratu i sestri priuštili više toga.

Mnogi korisnici Reddita složili su se s ocem i zaključili isto što i on.

– Ponovno je počela komunicirati s vama jedino da joj platite vjenčanje koje je željela, a u stvarnosti si ga nije mogla priuštiti – jedan je od brojnih komentara.