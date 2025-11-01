Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Godina dana od tragedije u Novom Sadu: Tisuće studenata stigle u grad na veliki komemorativni skup

Autor
Katja Knežević
01.11.2025.
u 08:47

Program obilježavanja godišnjice pomno je isplaniran kako bi se dostojanstveno odao pijetet žrtvama. Okupljanje započinje u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će se kolone građana sliti prema Željezničkom kolodvoru. Središnji i najemotivniji trenutak dogodit će se točno u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila

*Prošlo je godinu dana od pada nadstrešnice željezničkog koldvora u Novom Sadu, a u stravičnoj tragediji život je izgubilo 16 ljudi

*Sanas se održava veliki komemorativni skup u drugom najvećem gradu Srbije, a glavni teret organizacije ponijeli su studenti, predvođeni "studentima u blokadi" s Novosadskog sveučilišta

*Okupljanje započinje u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će se kolone građana sliti prema Željezničkom kolodvoru. Središnji i najemotivniji trenutak dogodit će se točno u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila. Tada će započeti 16 minuta tišine – minuta za svaku izgubljenu žrtvu. Program će trajati tijekom cijelog dana

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA: 

8:45 - Točno godinu dana nakon strašne tragedije koja je potresla cijelu regiju, Srbija će stati kako bi odala počast žrtvama. Prvog studenoga 2024.u 11:52 sati, betonska nadstrešnica iznad glavnog ulaza Željezničkog kolodvora u Novom Sadu urušila se i u smrt odnijela 16 osoba, među kojima je bilo i četvero djece, dok je jedna osoba teško ozlijeđena. Nesreća koja je u trenutku ugasila živote i uništila obitelji, ostavila je za sobom dubok ožiljak i pokrenula lavinu nepovjerenja u sustav i institucije.

Tim povodom danas se održavaveliki komemorativni skup u drugom najvećem gradu Srbije, a glavni teret organizacije ponijeli su studenti, predvođeni "studentima u blokadi" s Novosadskog sveučilišta, koji su tjednima pripremali događaj, naglašavajući da se ne radi o klasičnom prosvjedu, već o isključivo komemorativnom okupljanju.

Njihov poziv na solidarnost odjeknuo je diljem zemlje, potaknuvši tisuće kolega i građana da se upute prema Novom Sadu. Najdirljiviji prizori viđeni su na cestama Srbije, gdje su grupe studenata iz Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Beograda i Subotice danima pješačile stotine kilometara kako bi na vrijeme stigle i sudjelovale. Brojni su studenti sinoć spavali pod vedrim nebom u Inđiji.

FOTO Studenti spavali pod vedrim nebom u Inđiji, odbili ih hoteli i škole
Program obilježavanja godišnjice pomno je isplaniran kako bi se dostojanstveno odao pijetet žrtvama. Okupljanje započinje u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će se kolone građana sliti prema Željezničkom kolodvoru. Središnji i najemotivniji trenutak dogodit će se točno u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila. Tada će započeti 16 minuta potpune tišine – minuta za svaku izgubljenu žrtvu. Nakon polaganja vijenaca u 12:08, uslijedit će glavni program s govorima studenata, koji će se putem videozidova prenositi duž cijelog Bulevara oslobođenja, dugog gotovo pet kilometara.

FOTO Godina dana od tragedije u Novom Sadu: Tisuće studenata stigle u grad na veliki komemorativni skup
Program se nastavlja poslijepodne prikazivanjem serijala "Prekretnica", šetnjom do Keja i prigodnom izložbom koja će podsjetiti na sve događaje u proteklih godinu dana. Cjelodnevno obilježavanje završit će ponovno sa 16 minuta tišine u 19:52 sata. Organizatori su uputili jasnu poruku svim sudionicima: na skupu nema mjesta za pištaljke, vuvuzele i stranačka obilježja. "Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava. Iako ih nismo poznavali, želimo im odati posljednji pozdrav. Tišina, samo tišina", poručio je jedan od studentskih organizatora. 

Veliki broj građana u Novom Sadu, dočekuje studente
Video sadržaj
MASOVNI PROSVJED

Naelektrizirana Srbija: Studenti preplavili Novi Sad, Vučićevu ispriku hladno su odbili, a u zraku danima visi pitanje svih pitanja

Na komemorativni skup, koji će se održati povodom prve godišnjice, dolaze nepregledne kolone ljudi koje pristižu još od sinoć. Ni prekid željezničkog prometa nije ih spriječio da dođu. Moglo bi se reći da ih je, uz to, i poprilično omalovažavajuće izjave predsjednika države u danima uoči događaja još više motivirale da dođu u Novi Sad

