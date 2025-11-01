FOTO Godina dana od tragedije u Novom Sadu: Tisuće studenata stigle u grad na veliki komemorativni skup

*Prošlo je godinu dana od pada nadstrešnice željezničkog koldvora u Novom Sadu, a u stravičnoj tragediji život je izgubilo 16 ljudi

*Sanas se održava veliki komemorativni skup u drugom najvećem gradu Srbije, a glavni teret organizacije ponijeli su studenti, predvođeni "studentima u blokadi" s Novosadskog sveučilišta

*Okupljanje započinje u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će se kolone građana sliti prema Željezničkom kolodvoru. Središnji i najemotivniji trenutak dogodit će se točno u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila. Tada će započeti 16 minuta tišine – minuta za svaku izgubljenu žrtvu. Program će trajati tijekom cijelog dana

8:45 - Točno godinu dana nakon strašne tragedije koja je potresla cijelu regiju, Srbija će stati kako bi odala počast žrtvama. Prvog studenoga 2024.u 11:52 sati, betonska nadstrešnica iznad glavnog ulaza Željezničkog kolodvora u Novom Sadu urušila se i u smrt odnijela 16 osoba, među kojima je bilo i četvero djece, dok je jedna osoba teško ozlijeđena. Nesreća koja je u trenutku ugasila živote i uništila obitelji, ostavila je za sobom dubok ožiljak i pokrenula lavinu nepovjerenja u sustav i institucije.

Tim povodom danas se održavaveliki komemorativni skup u drugom najvećem gradu Srbije, a glavni teret organizacije ponijeli su studenti, predvođeni "studentima u blokadi" s Novosadskog sveučilišta, koji su tjednima pripremali događaj, naglašavajući da se ne radi o klasičnom prosvjedu, već o isključivo komemorativnom okupljanju.

Njihov poziv na solidarnost odjeknuo je diljem zemlje, potaknuvši tisuće kolega i građana da se upute prema Novom Sadu. Najdirljiviji prizori viđeni su na cestama Srbije, gdje su grupe studenata iz Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Beograda i Subotice danima pješačile stotine kilometara kako bi na vrijeme stigle i sudjelovale. Brojni su studenti sinoć spavali pod vedrim nebom u Inđiji.

Program obilježavanja godišnjice pomno je isplaniran kako bi se dostojanstveno odao pijetet žrtvama. Okupljanje započinje u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će se kolone građana sliti prema Željezničkom kolodvoru. Središnji i najemotivniji trenutak dogodit će se točno u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila. Tada će započeti 16 minuta potpune tišine – minuta za svaku izgubljenu žrtvu. Nakon polaganja vijenaca u 12:08, uslijedit će glavni program s govorima studenata, koji će se putem videozidova prenositi duž cijelog Bulevara oslobođenja, dugog gotovo pet kilometara.

Program se nastavlja poslijepodne prikazivanjem serijala "Prekretnica", šetnjom do Keja i prigodnom izložbom koja će podsjetiti na sve događaje u proteklih godinu dana. Cjelodnevno obilježavanje završit će ponovno sa 16 minuta tišine u 19:52 sata. Organizatori su uputili jasnu poruku svim sudionicima: na skupu nema mjesta za pištaljke, vuvuzele i stranačka obilježja. "Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava. Iako ih nismo poznavali, želimo im odati posljednji pozdrav. Tišina, samo tišina", poručio je jedan od studentskih organizatora.