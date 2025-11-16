Predstavnici SNV-a i Prosvjete odali počast žrtvama Vukovara i Škabrnje

Predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" zapalili su u nedjelju ujutro u zagrebačkoj Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg svijeće i time odali počast svim žrtvama ratnog stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji.

"S dubokom tugom sjećamo se svih žrtava ratnoga stradanja u Gradu Vukovaru i u Škabrnji. Sa svima, a u prvom redu s njihovom rodbinom, prijateljima i sugrađanima, suosjećamo zbog gubitaka koje su pretrpjeli i patnji koje su im prouzročene", stoji u priopćenju SNV-a.

"Unatoč obeshrabrujućim okolnostima u kojima se ove godine pridružujemo sjećanju, nećemo prestati djelovati na zagovaranju sjećanja kojim će se graditi - kako mir i pomirenje - tako i sloboda, jednakost i solidarnost u življenju i djelovanju svih građana Republike Hrvatske, uključujući i njezine građane srpske nacionalnosti", ističe se u priopćenju koje potpisuju predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a Boris Milošević i predsjednik SKD-a "Prosvjeta" Nikola Vukobratović.