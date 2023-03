Fuchs: 'Učenici u školi od 8 do 14 ili 15 sati, ne smanjuju se sati informatike'

Jedan sat informatike od prvog do osmog razreda je obvezatan, a informatiku imamo još jedanput kao međupredmetnu temu, izjavio je Radovan Fuchs za Dnevnik Nove TV. Podsjetio je da se dosad informatika od 1. do 4. razreda učila kao izborni predmet, a onda su od 5. razreda svi oni koji su učili izborni predmet počinjali od nule kao da je nisu učili. Ponovio je da se ne smanjuje opseg informatike kao takav. Sedamdeset posto djece je i dosad uzimalo informatiku kao izborni predmet i onda bi u petom razredu svi skupa, s onih ostalih 30 posto, počinjali ponovno učiti informatiku, napomenuo je Fuchs.

Istaknuo je da je sad informatika obvezatan predmet od prvoga do osmog razreda. Ministar Fuchs rekao je i da će u popodnevnom dijelu nastave, poslije 15 sati, raditi isti profesori te dodao da u tom vremenu može biti i informatika, ako je škola ponudi jer je to neobvezatni dio nastave. Djeca će u školi boraviti od 8 sati do 14 ili 14,30 sati, napomenuo je Fuchs i dodao da samo oni koji žele, mogu ostati do 17 sati, što je nešto kao produženi boravak. Pojasnio je i kako je taj dio vremena, dio kojeg biraju učenici, a škola im nudi jasne sadržaje.

U koncepciji cjelodnevne nastave, istaknuo je, profesori potrebni za te programe boravit će 45 minuta više, a zato će dobit u prosjeku preko 2 tisuće kuna više. Plaća svih učitelja i profesora u školi bit će preko 10 tisuća kuna, rekao je ministar i dodao da će to biti povećanje plaća za otprilike oko 20 do 25 posto. Najavio je i dodatna pojašnjenja, jer je natječaj tek otvoren te najavio da će od ponedjeljaka intenzivno odlaziti u županije gdje će se razgovarati s osnivačima škola i ravnateljima.

Istaknuo je i kako će za mjesec dana krenuti u rješavanje potrebnoga školskog prostora (619 školskih objekata) te napomenuo da će do 2028. taj problem biti riješen. Svim školama koje rade u jednoj smjeni, a nemaju riješeno pitanje dvorana i to ćemo riješiti, najavio je Fuchs dodavši kako za projekte škologradnje raspolaže s oko dvije milijarde eura.

