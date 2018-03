Sonarom pretražuju korito Krke, našli Frankove tenisice i jaknu

Dvije tenisice i jakna jedini su trag 16-godišnjeg Franka Silova iz Laškovca pokraj Skradina koji je nestao u rijeci Krki kada se u subotu poslijepodne prevrnuo plasični čamčić u koji se ukrcao sa još trojicom prijatelja i pokušao doći do otoka Visovca. Nakon što se čamac prevrnuo, njih trojica uspjela su doplivati do Visovca, a kada je fra Božo Duvnjak, gvardijan Franjevačkog samostana Visovac, pokušao spasiti Silova i čamcem stigao na mjesto nesreće, mladića nije zatekao. Obavijestio je i Centar 112, potraga je počela odmah, ali jučer do kasnog poslijepodneva nije dala rezultate.

Bila je to kada, a ne čamac

– Intenzivno tragamo, ali, nažalost, nikakvih novosti nemamo – rekla je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske koja koordinira rad svih službi na terenu. Potvrdila nam je da je uz tenisice, koje je pokraj prevrnuta čamca pronašao fra Božo Vuković netom nakon tragedije, tijekom potrage pronađena još jedino jakna nestalog mladića kojemu nema nikakvog drugog traga.

– Oni su svi skidali sa sebe odjeću natopljenu vodom kada su pali u hladnu Krku, tako da dijelovi odjeće nestalog 16-godišnjaka koje smo pronašli ne moraju značiti ništa – pojašnjava Kosor.

Trojica ostalih mladića puštena su iz šibenske bolnice u koju su bili primljeni zbog pothlađenosti. Nemaju zdravstvenih posljedica pada u rijeku i policija je s njima obavila razgovor.

– Njih četvorica su prijatelji, idu zajedno u srednju školu, često se druže i u subotu poslije podne ukrcali su se u plastični čamac koji su pronašli uz rijeku i krenuli prema Visovcu. Nisu imali neki određeni razlog za to, krenuli su bez konkretne namjere, mogli bismo reći da su krenuli na izlet, iz čiste zabave. Međutim, čamac je bio nestabilan i kada se jedan od njih ustao, narušila se ravnoteža, prevrnuo se i sva četvorica pala su u hladnu rijeku – ispričala je Kosor. Mještani govore da plovilo i nije bilo pravi čamac, već “kada” koja nije mogla izdržati težinu četvorice mladića, a nisu imali ni prava vesla, već su do Visovca pokušali doći veslajući nekakvim letvama i granama. Nestali je maloljetnik nakon pada u vodu bio u stanju šoka, a s obzirom na to da nije bio vješt plivač, pokušaji ostale trojice da ga izvuku nisu uspjeli pa su po pomoć otplivali do Visovca. Gvardijan Duvnjak je u 17.52 nazvao Centar 112, koji je odmah organizirao potragu.

Treći dan potrage na rijeci

U ponedjeljak, treći dan od nesreće, u potragu su bili uključeni policijski službenici kriminalističke policije, temeljne policije i brod pomorske policije, potom ronioci Specijalne policije Split, ronioci i terenski pripadnici HGSS-a, pripadnici DVD-a Dubravice, djelatnici Nacionalnog parka Krka sa svojim brodom te pripadnici vojske i jedne privatne tvrtke iz Splita koji šire područje tragedije pretražuju sonarom. Unatoč svemu, pomaka još nema. U skradinskom kraju strepe od najgoreg.