Francuski predsjednik upozorava Izrael: Ako je cilj uništenje Hamasa, slijedi još deset godina rata

"Svaki dan može biti posljednji našim najmilijima", uzvikivali su Izraelci koji su se okupili u Tel Avivu ispred ministarstva obrane tražeći od izraelske vlade da pod hitno poduzme mjere za oslobađanje njihovih članova obitelji. Neki mediji procjenjuju da se u subotu uvečer okupilo i do sto tisuća prosvjednika koji uz oslobađanje svojih sugrađana traže i ostavku premijera Benjamina Netanyahua.

Osim u Tel Avivu, prosvjedovalo se u svim većim gradovima u Izraelu gdje su demonstranti tražili ostavku "krvave vlade". Prosvjednicima su se priključile i obitelji koje su donedavno bile u Hamasovu zatočeništvu. Hadas Calderon, čija su djeca Sahar (16) i Erez (12) nedavno puštena iz zatočeništva, izjavila je: "Meni se dogodilo čudo i molim isto za sve ostale. Moja djeca usporedila su svoje zarobljeništvo s ratnom igrom Fortnite, to je nešto izvan naše najluđe mašte", izrazila mješavinu radosti i tuge. Elena Trupanov, oslobođena iz zatočeništva u Gazi sa svojom 73-godišnjom majkom Irenom Tati, dijeli olakšanje i odlučnost te zahvalnost na podršci.

Međutim, Netanyahu ostaje gluh na sve zahtjeve te je najavio da će Izrael nastaviti kopnene operacije u Gazi.

VIDEO Božo Kovačević što očekivati od primirja

– Nastavit ćemo rat dok ne postignemo sve naše ciljeve, a ne možemo ih postići bez kopnene operacije. Ne postoji drugi način za postizanje ovih ciljeva osim pobjede, a ne postoji drugi način pobjede osim kopnene vojne operacije – rekao je Netanyahu naglašavajući da su ciljevi Izraela oslobađanje talaca, iskorjenjivanje Hamasa i svrgavanje "režima terora" u Gazi.

Međutim, Netanyahu nije objasnio kako će osloboditi taoce s obzirom na to da je jedini mogući način njihova oslobađanja prekid vatre i pregovori, jer Izrael u skoro 50 dana rata, iako je od početka najavio da je cilj oslobađanje talaca, nije uspio to učiniti bez prekida vatre i pregovora preko posrednika o razmjeni zarobljenika.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron odgovorio je Netanyahuu da izraeIski cilj "potpunog uništenja Hamasa" mora biti jasno definiran jer u protivnom proizvest će još "deset godina rata" te je pozvao da se udvostruče napori na postizanju trajnog prekida vatre.

– Potpuno uništenje Hamasa... Misli li itko da je to moguće? – upitao je Macron na konferenciji za novinare održanoj na rubu konferencije COP28 u Dubaiju. "Ako je to cilj, rat će trajati deset godina", rekao je Macron i zatražio od izraelskih vlasti da objasne svoj cilj.

Isto tako, Macron je rekao da situacija u Gazi zahtijeva udvostručenje napora na postizanju trajnog prekida vatre i oslobađanja svih talaca.

– Za Izrael nema trajne sigurnosti u regiji ako se sigurnost te zemlje postiže pod cijenu života Palestinaca, što sa sobom nosi i ogorčenost u regiji. Budimo kolektivno pronicavi i prisebni – kazao je Macron ističući da učinkovita borba protiv terorizma ne znači sustavno i trajno bombardiranje, a izrazio je i zabrinutost zbog ponovnog bombardiranja nakon isteka primirja između Izraela i Hamasa u petak. Podsjetimo, među nestalima 7. listopada vode se i četiri francuska državljana.

U međuvremenu izraelska vojska nastavlja nemilosrdno bombardirati Pojas Gaze, pogotovo sjeverni dio koji će po svemu sudeći biti sigurnosna zona i izraelske snage se neće odande povući. U samo dva dana bombardiranja poginulo je više od 700 ljudi. Viši savjetnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Mark Regev kazao je da će Izrael nastojati stvoriti sigurnosnu zonu koja uključuje posebna područja i aranžmane kako bi se spriječilo Hamasovo uspostavljanje na njegovim granicama nakon završetka rata u Gazi. Izrael je, uz SAD, obavijestio nekoliko zemalja o svojoj želji da uspostavi sigurnosnu zonu na palestinskoj strani granice s Gazom kako bi spriječio bilo kakve napade na nju u budućnosti, kao dio prijedloga za situaciju u obalnom pojasu nakon kraj rata.

– Izrael će morati imati sigurnosnu zonu. Više nikada ne možemo dopustiti teroristima da prijeđu granicu i pokolju naše ljude kao što su to učinili 7. listopada – rekao je Mark Regev.

Foto: Reuters/PIXSELL

Sigurnosna zona bila bi poput one kakvu je Izrael u Libanonu napravio 1978. godine kada je okupirao 20% libanonskog teritorija i time spriječio da tadašnji borci PLO-a bombardiraju sjeverni dio Izraela. Međutim, za sada Izrael nije definirao koliko bi ta sigurnosna zona išla duboko i široko u teritorij Pojasa Gaze i hoće li Izrael moći zadržati to područje s obzirom na to da se Izrael zbog silnih napada libanonskih boraca na jug Libanona, gdje je pretrpio velike gubitke, morao povući 2000. godine. Hamas je promijenio svoju taktiku s obzirom na to da je Netanyahu pod velikim pritiskom javnosti zbog razmjene talaca. Sada Hamas više ne traži humani prekid vatre, već zaustavljanje rata u Pojasu Gaze.

Istodobno, zamjenik vođe Hamasa Saleh Al-Arouri rekao je da u Gazi nema razmjene zatvorenika s Izraelom dok ne dođe do potpunog prekida vatre. Al-Arouri rekao je da su taoci koje drži Hamas izraelski vojnici i civili koji su radili u izraelskoj vojsci te da neće biti oslobođeni sve dok ne nastupi prekid vatre i dok ne budu oslobođeni svi palestinski zarobljenici.