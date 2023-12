Nastavljeni napadi na Gazu, strah za sudbine neoslobođenih talaca

Palestince u Pojasu Gaze zadesilo je ono čega su se najviše bojali. Točno u 7 sati ujutro u petak, po isteku roka za primirje, nakon sedam dana mira, borbe su nastavljene. Do zaključenja ovog teksta jučer je u Gazi poginulo više od 100 osoba. Obitelji izraelskih talaca koji još nisu oslobođeni pitaju se što će sada biti s njihovim najmilijima.

'Jerihonski zid' na 40 stranica

Iako niti jedan pedalj u Pojasu Gaze nije siguran, izraelska je vojska objavila nove sigurnosne zone za civile na području pod palestinskom kontrolom, objavivši interaktivnu kartu na arapskom sa zonama evakuacije "u pripremi za sljedeću fazu rata".

Izraelskoj vojsci nije više meta samo sjever Pojasa Gaze već i jug i središnji dio. Jer vjeruju da se najjače snage Hamasa nalaze u tom dijelu. Nastavak bombardiranja nije se mogao dogoditi bez zelenog svjetla SAD-a, jer borba se nastavila nakon posjeta američkog državnog tajnika Anthonyja Blinkena Izraelu, koji je nosio usmene poruke američkog predsjednika Joea Bidena izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da se način na koji Izrael djeluje u sjevernom Pojasu Gaze ne može ponoviti na jugu, s obzirom na to da se tamo nagurano gotovo dva milijuna Palestinaca, što bi dovelo do mnogo većeg broja žrtava civila te pogoršavanja humanitarne krize u Pojasu Gaze. Izraelski mediji tvrde da je Blinken upozorio izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta koji stalno ponavlja da će borbe trajati još najmanje dva mjeseca, kako rat moraju okončati za dva do tri tjedna jer SAD se nalazi pod velikim pritiskom a Bidenova popularnost zbog neograničene podrške Izraelu, topi se kao maslac na žaru.

VIDEO Prekid primirja u Gazi, Izrael nastavio s napadima

Mnogi analitičari tvrde da Netanyahuu ne odgovara primirje ili okončanje rata jer bi to značio njegov politički kraj. Iako su čitavo vrijeme Netanyahu i njegov uži kabinet demantirali da su bili upozoreni na napad koji se dogodio 7. listopada, The New York Times objavio je da su izraelske tajne službe i vojska prije više od godinu dana imali informacije o mogućem napadu Hamasa. Dokument na 40 stranica, koji su izraelski dužnosnici nazvali "Jerihonski zid", detaljno je opisao šokantni napad Hamasa, ali izraelski vojni i obavještajni dužnosnici odbacili su prijetnju smatrajući da je plan "pretežak da bi ga Hamas proveo". Iako u dokumentu koji je pregledao NYT nije dat jasan datum napada, navedeno je da je opisan metodični plan napada osmišljen da se "razbiju utvrde oko Pojasa Gaze, zauzmu izraelski gradovi i napadnu ključne vojne baze". Hamasov "raketni baraž", koji je dio plana napada i predviđen u dokumentu, bespilotne letjelice koje će onesposobiti sigurnosne kamere i automatske mitraljeze duž granice te naoružani ljudi koji masovno ulaze u Izrael na paraglajderima, motociklima i pješice, sve to dogodilo se 7. listopada.

U dokumentu se također tvrdilo kako se vidi da je Hamas dobio neke "osjetljive" informacije o izraelskoj vojsci, o lokaciji i veličini izraelskih vojnih snaga, i postavljena se pitanje je li bilo curenja informacija unutar izraelske sigurnosne agencije. Tvrdilo se da su dužnosnici izraelske vojske na dužnosti na granici Gaze rekli da su Hamasove namjere "nejasne". Navedeno je da je u srpnju 2023. viši analitičar iz Jedinice 8200, koja je odgovorna za prikupljanje signala obavještajnih podataka i dekodiranje u Izraelu, upozorio da Hamas provodi intenzivnu obuku koja je trajala danima i bila je slična onima navedenima u planu. Prije dva tjedna i izraelske novine Haaretz također su izvijestile da je izraelska "vojna obavještajna služba imala detaljne informacije" o mogućem napadu Hamasa koje nije uzela u obzir.

Hamas je još uvijek moćan pa čak i u sjevernom dijelu za kojeg Izraelci tvrde da su ga potpuno osvojili i neutralizirali Hamas. Da je Hamas još uvijek prisutan na mjestu gdje Izrael tvrdi da ih je uništio, dokazuje i činjenica da su u dva navrata isporučili Crvenom križu izraelske taoce u centar grada Gaze za kojeg su izraelske snage tvrdile da su ga osvojile.

Iako je na početku bilo špekulacija, SAD i Izrael već su krojili plan što će se dogoditi s Pojasom Gaze. Izraelski i američki dužnosnici razgovaraju o protjerivanju Hamasa i ostalih palestinskih militantnih skupina kao i njihovih obitelji iz Pojasa Gaze što bi im olakšao ponovnu izgradnju tog područja nakon rata.

Sigurne zone bez Hamasa

Američki The Wall Street Journal objavio je prijedlog koji je nastao kao dio rasprave o tome kako će se Gazom upravljati kada rat završi i kako spriječiti ponovno oživljavanje Hamasa ili sličnih skupina. Jedan prijedlog koji je razvila izraelska vojska, u koji je The Wall Street Journal imao uvid, uključivao bi stvaranje "sigurnih zona bez Hamasa" kojima bi upravljala nova vlast sa sjedištem u Gazi uz potporu Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Plan je uspoređen sa sporazumom iz 1982. prema kojem su tadašnji čelnik Palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat i oko 11.000 "palestinskih terorista" napustilo Libanon i otišlo u Tunis nakon dvomjesečne opsade Beiruta. Pitanje je hoće li Izrael i SAD uspjeti u svojoj nakani jer velika je razlika između palestinskih boraca koji su bili u Libanonu i Hamasa u Pojasu Gaze. Prema istraživanju, unatoč razaranju i smrtima, više od 80 posto Palestinaca i u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali podržavaju Hamas.