Fra Knezović o spornom spomeniku: kad je Istra bila u NDH?

Hercegovački franjevac fra Mario Knezović opovrgnuo je medijske napise kako je kod Posušja otkriven spomenik NDH u obliku karte koja obuhvaća Hrvatsku i BiH, nego da je u rodnome mjestu postavljeno spomen obilježje svim hrvatskim žrtvama.

"Zapravo je nevjerojatno kako su mediji nasjeli na lažnu vijest povodom objave članaka na više portala o otkrivanju spomenika u selu u BiH kod Posušja, kako pišu, u obliku Velike Hrvatske. Time su, zapravo, ti portali i kritičari grubo prekršili međunarodno priznate i uspostavljene granice tih država", objavio je fra Mario Knezović.

Croatian state and the Catholic church at work in Bosnia and Herzegovina. pic.twitter.com/Utrs1xb1FQ