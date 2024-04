FOTO Snijeg zabijelio autocestu do Rijeke, na snazi upozorenje: Moglo bi pasti više od 10 cm

Kako je i najavljeno, dio Gorske Hrvatske noćas je zabijelio snijeg, a snijeg će padati danas i sutra. Istramet je objavio fotografije autoceste do Rijeke koja je noćas bila potupuno prekrivena snježnim prekrivačem, no do jutra cesta je očišćena.

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje od kiše. Mogući su odroni. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku, upozorio je HAK.

Vrijeme će biti promjenljivo, na zapadu unutrašnjosti pretežno oblačno. Povremeno kiša, lokalno i jači pljuskovi s grmljavinom, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg, mjestimice uz stvaranje snježnog pokrivača. Na istoku i jugu dulja sunčana razdoblja, a kiša većinom prema kraju dana. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, navečer sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu na sjeveru umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, drugdje jugo, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, u gorju niža, na istoku i jugu od 15 do 20 °C, prognoza je DHMZ-a za danas.

VEZANI ČLANCI:

- Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u Gorskome kotaru i Lici i pretežno oblačno. Uz obalu će biti kiše, pa i u obliku pljuskova, a u gorju uz kišu mjestimice susnježica i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača. Uz obalu će ujutro puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Dnevna temperatura zraka od 2 do 7 °C, a na moru između 12 i 15 °C - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

- Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice s kišom, a u Lici i Gorskom kotaru padat će susnježica i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača. U petak više sunčanih razdoblja, a kiše će još biti uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka u postupnom porastu - dodao je.

Za nekoliko hrvatskih regija izdano je žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika. U osječkoj, kninskoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji očekuje se grmljavinsko nevrijeme, a moguća je i tuča. Za gospićku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog snježnog pokrivača, a novog snijhega bi moglo pasti više od 10 centimetara.

GALERIJA Snijeg zabijelio Krapinsko-zagorsku županiju