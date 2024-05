FOTO Procurila fotografija britanskog ministra. Građani zgroženi, on se pravda: 'Ubijte me sad. Ili odrastite'

Britanski ministar vojnih veterana, Johnny Mercer, našao se na meti korisnika društvenih mreža nakon što se u medijima pojavila fotografija na kojoj vrlo opušteno, bez cipela i čarapa, sjedi u vlaku za London. Slika se pojavila u The Timesu, koji tvrdi da je putnik snimio fotografije Mercera dok koristi svoj laptop.

Fotografija snimljena 6. svibnja podijeljena je na društvenoj mreži X (Twitter), a vrlo brzo se proširila, jer su korisnici kritizirali ministra branitelja zbog izutih cipela i čarapa. Situaciju je komentirao čak i premijer.

Exclusive



No10 needs to stop trying to “placate” Rishi Sunak and instead give airtime to more popular colleagues like Kemi Badenoch and Penny Mourdant, Cabinet minister Johnny Mercer wrote in a private memo 🧵



Story w/ @Steven_Swinford @Geri_E_L_Scott https://t.co/bCVfKneM1X pic.twitter.com/82KNTr2ILZ