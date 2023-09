VIDEO Kiša poplavila New York, grad paraliziran: 'Vrijeme je opasno po život'

Izvanredno stanje proglašeno je u New Yorku nakon što je jaka oluja uzrokovala jake poplave u gradu. Velik dio podzemne željeznice u gradu trenutno je pod vodom, javlja BBC, a zatvorena je i jedna zračna luka.

Oko 12 milimetra kiše palo je na pojedinim mjestama, a još se očekuje i dodatnih 18 milimetara.

- Ova je oluja opasna po život - objasnila je guvernerka savezne države New York Kathy Hochul.

- Proglašavam izvacnredno stanje u New Yorku, Long Islandu i u Dolini Hudson zbog ekstremnih količina kiše kojima svjedočimo u regiji - objavila je. Zasad nije poznato ima li žrtava ovih poplava koje su paralizirale grad, a gradonačelnik Eric Adams upozorio je ljude da budu vrlo oprezni.

