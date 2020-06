FOTO Orsat Miljenić kao izaslanik Predsjednika položio vijence poginulim antifašistima

Predstojnik Ureda predsjednika Republike i savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Orsat Miljenić kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića položio je vijence i zapalio svijeće kod spomenika „Bitka na Sutjesci“ u Tjentištu i kod spomenika palim borcima Druge dalmatinske brigade u Donjim Barama, a povodom 77. obljetnice bitke na Sutjesci.

Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, u izaslanstvu su bili predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin i predsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Splitsko-dalmatinske županije Juraj Krstulović.

„Ovdje je stradalo izuzetno puno naših građana, ljudi koji su se borili tada za slobodu i svakako je primjereno doći i odati im počast“, rekao je predstojnik Ureda Predsjednika Orsat Miljenić nakon polaganja vijenca.

Na pitanje novinara o jačanju povijenog revizionizma, Miljenić je odgovorio kako njegov dolazak kao izaslanika Predsjednika Republike „govori kakav je naš stav o revizionizmu i kakav je stav o događajima koji su se ovdje dogodili“, te je podsjetio kako je veliko stradanje Druge dalmatinske brigade simbol stradanja Dalmatinaca u Drugom svjetskom ratu.

Koliko je javnost u Hrvatskoj uopće upoznata s time da su ovdje poginule tisuće hrvatskih antifašista, pitali su Miljanića novinari na što im je on odgovorio kako se u Dalmaciji to jako dobro zna jer žrtvu je „svako mjesto dalo, ljudi su ginuli iz brojnih mjesta i to je jedan mit u Dalmaciji“.

Budući da je Hrvatski sabor prije dvije godine odbio biti pokrovitelj 75. obljetnice bitke na Sutjesci, Miljenića su novinari pitali kakav će stav biti ubuduće? „Hrvatski sabor ima svoj odnos, to nije u nadležnosti Predsjednika koji tu ne može ništa, ali Predsjednik je slanjem izaslanika rekao svoje što misli o ovome. Tu smo danas i bitno je da smo ovdje, kao i u Donjim Barama“, zaključio je Miljenić.