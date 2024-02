FOTO Lancima se vezala za palmu u Splitu: Ostajem ovdje do smrti

"Doživjela sam pet deložacija. Policija, prva pomoć... Htjeli su mi muža strpat u bolnicu da bi mogli srušit kuću. Nismo se dali nego su nas prisilili izaći kao da smo zadnji kriminalnci. Precvikali su nam struju i vodu. Morali smo napustiti stan", tako govori Vanja Šimleša (77) koja se jutros lancima vezala za palmu ispred splitske gradske uprave. Kaže kako vodi bitku za otetu imovinu.

Kaže da je rođena u Splitu. Dok sjedi ispred palme, zavezana lancima, drvo je oblijepila porukama. "Poslije 26 godina radnog staža i 22 godine podstanarstva kupili smo vlastiti krov nad glavom. Suprug, ja i sin. Da bi došao Grad Split i srušio našu privatnu kuću s privatnim stanovima. Bilo nas je sedam vlasnika. Šest vlasnika je isplaćeno i nisu trebali otkupiti stan, a ja nisam isplaćena i morala sam otkupiti zamjenski stan koji su mi dali. Ništa nisam dobila. Za svoje vlasništvo dobila sam stan sa plaćanjem stanarine. To je razlog", dodaje. Na pitanje do kada ostaje zavezana za palmu, odgovara: "Do smrti. Do kraja".