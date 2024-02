FOTO Džabe su krečili: Di si Radosti i Di si lipa opet osvanuli na Mimari

"Di si radosti" i "Di si lipa", u samo nekoliko dana postali su dio žargona. U javnost su prošli vikend iscurile poruke koje su izmjenjivali sada novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i bivša državna tajnica Josipa Pleslić, tada Rimac. Njihov odnos, kako bi se moglo iščitati iz poruka, bio je mnogo prisniji nego to Turudić priznaje. Pa tako Rimac njega u više navrata oslovljava s Radosti, on nju s Lipa. Javnost je burno reagirala na sadržaj poruka. U svakodnevni govor ušli su termini Radosti i Lipa, a internet su preplavile šale na račun glavnih aktera afere. Grafiti su u ponedjeljak osvanuli i na Muzeju Mimara. Fotografije su postale viralne. Ali grafiti su ekspresno riješeni. Uklonjeni su već idući dan. No danas novo iznenađenje. "Di di radosti" i "Di si Lipa" vratili su se na Mimaru.