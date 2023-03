Flego: U travnju ključno glasanje u Europskoj uniji o hrvatskim željeznicama

Eurozastupnik Valter Flego rekao je jučer u Bruxellesu da vjeruje da bi se četiri trase hrvatskih željeznica mogle priključiti na europsku prometnu mrežu, što bi Hrvatskoj omogućilo prijavu na europske fondove. Flego vjeruje da je priključenje na koridore Transeuropske prometne mreže (TEN-T) ključno za obnovu hrvatske željezničke mreže jer fond za obnovu prometne infrastrukture iznosi 23 milijarde eura te je, dodaje, u potpori prijedlogu uspio ujediniti sve hrvatske eurozastupnike.

- Hrvatska je izvan europskih željezničkih koridora, a zemlje kroz koje ne prolaze koridori ne mogu dobiti nijedan euro europskih sredstava za nove kilometre željeznice, nove vlakove ili pak infrastrukturu. Svakih desetak godina EU radi reviziju TEN-T koridora, i uspio sam ujediniti sve hrvatske eurozastupnike kako bismo podnijeli amandmane da ispravimo prometnu izoliranost Hrvatske - rekao je Flego jučer u Bruxellesu skupini hrvatskih novinara i dodao da je radio na osiguranju podrške susjednih zemalja.

Odbor za promet i turizam o tim bi amandmanima trebao glasati 13. travnja, ističe Flego, a prođu li, u svibnju bi o njima glasao i Europski parlament na plenarnoj sjednici.

- Mislim da smo na dobrom putu nakon toliko lobiranja i vjerujem da će ova inicijativa dobiti glasove 13. travnja - ističe Flego.

Rekao je da je optimist u pogledu četiri amandmana koji uključuju luke u Rijeci i Pločama, željeznicu od Čakovca do Zagreba te onu u Istri.

- Osnovna je tema kako riječku luku spojiti na dva ili tri koridora, na koliko su povezane luke u Veneciji, Raveni, Kopru i Trstu koje se zbog toga brže razvijaju. Na toj su temi radili i moji prethodnici u EP-u Jozo Radoš i Ivan Jakovčić. Velika je šansa da se ta greška ispravi na Odboru i da se riječka luka spoji na dva, a možda i na tri koridora - ne samo na koridor Baltik - Jadran, već i na novi koridor prema zapadnom Balkanu koji prolazi kroz Salzburg, Zagreb i Osijek i preko istočnih zemalja ide do Grčke - ističe Flego.

- Vjerujem da smo na dobrom putu da spojimo Istru s europskom mrežom željeznica, i to trasom od Pule preko Lupoglava do Buzeta, Divače i Trsta. To bi za Istru bilo spektakularno - dodao je eurozastupnik iz Istarskog demokratskog foruma te zatim spomenuo još dvije trase.

- Treća je trasa do Ploča, druge po veličini hrvatske luke. Ključno je da se priključi na osnovnu mrežu spoja preko BiH kako bi i ona imala pristup spomenutim sredstvima. Četvrta je pak dionica lepoglavska spojnica – od Mađarske do Čakovca, Varaždina, Lepoglave, Zaboka i Zagreba. To su četiri dionice na kojima intenzivno radimo. Time bi se mogla promijeniti željeznička slika Hrvatske - rekao je Flego te napomenuo da vlakovi kod nas voze sto ili više kilometara na sat na samo 14 posto dionica.

