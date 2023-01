Filipović: Neka trgovački lanci kažu kolike su im marže. PDV je išao dolje, a nisu smanjivali cijene

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović osvrnuo se na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade na povećanje cijena proizvoda nakon uvođenja eura. Kako je istaknuo, poduzetnike i poslovne subjekte promatraju kao partnere. "Dane su jasne smjernice. Sada kada smo vidjeli da su neki povećali cijene, koristimo sve ono što imamo na raspolaganju. Vjerujem da će se trend nastaviti, da će poslovni subjekti vratiti cijene", kazao je Filipović.

"Za vrijeme COVID krize, Vlada je reagirala. Imali smo veliku energetski krizu, došlo je do skoka cijena energenata, Vlada je ponovno reagirala. Vlada čini sve da pomogne građanima i gospodarstvu, očekujemo da se ne dižu cijene", dodao je.

Nakon javnog istupa jednog trgovačkog lanca vezano uz usporedbu cijena u Hrvatskoj i u Sloveniji, Filipović naglašava kako bi bilo dobro da trgovački lanac kaže kolike su im profitne marže.

"Mi smo u više navrata smanjivali stopu PDV-a. Nikada se nije dogodilo da bi cijena proizvoda u trgovačkim lancima išla prema dolje pa bih volio čuti da uprava kaže zašto nisu smanjili cijene, nego su na takav način povećavali svoju dobit", navodi.

"Mi ćemo i dalje pomagati, međutim, mora postojati puno razumijevanje svih aktera", dodao je Filipović. Vezano uz nove ministre, kratko je istaknuo kako očekuje da će odlično surađivati.

Filipović je rekao da su od trgovačkih lanaca zatraženi popisi s cijenama, koje će građani moći uspoređivati. Rekao je kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovaj tjedan poslalo dopis prema 10 najvećih trgovačkih lanaca od kojih je zatraženo da dostave cijene 80 artikala za cijelu prošlu godinu te da im svaka dva tjedna dostavljaju te podatke kako bi se prezentirale građanima na jednom mjestu da ih mogu uspoređivati.

U razgovoru su, kako je kazao, svi trgovački lanci rekli da će te podatke dostaviti i nada se da će na takav način omogućiti građanima da vide "tko je prema njima bio ok a tko ne u ovoj krizi".

Na pitanje zašto se odustalo od zamrzavanja cijena rekao je kako se nije odustalo od onog što se najavljivalo nego se iz sadašnjih nalaza vidi da dobar dio poslovnih subjekata vraća cijene sukladno odluci Vlade.

"Procijenili smo da u ovom trenutku treba pojačati nadzore, a onda će se vidjeti hoće li se ići u smjeru drugačijih mjera", istaknuo je Filipović.

Najavio je kako će nadzori i dalje biti kontinuirani.

"Vidimo li da postoji potreba da poduzmemo neke druge mjere mi ćemo to napraviti", istaknuo je te dodao kako je poruka svima da trebaju vratiti cijene na one od 31. prosinca lani.

Na novinarsko pitanje je li Vlada bila naivna kada je vjerovala da će trgovci, ugostitelji, frizeri, samo preračunati cijene iz kuna u euro, odnosno da ih neće dizati, Filipović je odgovorio kako sve poslovne subjekte promatraju kao partnere i ne može se unaprijed raditi restrikcije ili nekoga kažnjavati.

Napravljen je cijeli proces, uveden je zakon o euru, dane su smjernice i sada kad se vidjelo da ih se neki ne drže. Vlada koristi sve što ima na raspolaganju", rekao je napominjući kako nikome nije u interesu da mu porezna ili carinska uprava uprava ne izlazi iz prostorija.

Filipović vjeruje da će poslovni subjekti koji su digli cijene, a nisu trebali, vratiti cijene na razinu od 31. prosinca. U protivnom, kako je kazao, Vlada ima sve mehanizme na raspolaganju kao i dodatne poteze koje može povući.

Državni inspektorat nastavit će nadzirati cijene radi zaštite potrošača, kazala je pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić, a nastavak nadzora najavila je i porezna i carinska uprava. Prema podacima koje je iznijela, tržišna i turistička inspekcija od 7. do 11. siječnja obavile su ukupno 696 nadzora, pri čemu je u njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca lani, a 103 inspekcijska nadzora još su u tijeku. U 30 posto obavljenih inspekcijskih nadzora, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno je neopravdano povećanje cijena.

Tržišna inspekcija obavila je 398 nadzora, a utvrđen je 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te osam u ostaloj trgovini na malo. Filipović-Grčić bitnim je istaknula da je više od 70 posto poslovnih subjekata tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do njegova okončanja, vratilo cijene kao što su bile 31. prosinca lani. Navela je i kako je po preliminarnim podacima utvrđeno za frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno neopravdano povećanje cijena do 20 posto, dok su u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđena povećanja i do 50 posto cijena pojedinih usluga.

Što se tiče trgovine na malo, preliminarni podaci pokazuju prosječno povećanje cijena kontroliranih proizvoda do 13 posto - primjerice pileće meso, pureće meso, dimljena pečenica, voda, sok, jaja.

U pekarnama je zabilježeno povećanje cijena kruha i ostalih proizvoda do 15 posto, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda od 20 do 30 posto.

Turistički inspektori obavili su 298 inspekcijskih nadzora te su u 127 nadzora (42,6 posto) utvrdili da su ugostitelji nakon 31. prosinca 2022. od 1. siječnja 2023. neopravdano povećali cijenu ugostiteljske usluge, od 0,5 do 15 posto, a iznimno u pojedinim slučajevima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga čak do 43 posto.

Filipović-Grčić je istaknula kako sada slijedi poduzimanje upravnih i prekršajnih mjera, a visina kazne je propisana do 26.544,56 eura za pravnu osobu, dok je za fizičku osobu - trgovca najviša propisna kazna do 1.990,84 eura.

Onima koji su tijekom nadzora vratili cijene svojih proizvoda to će im se uzeti kao olakotna okolnost pri odmjeravanju visine novčane kazne. No nasuprot tomu, svi oni poslovni subjekti koji nisu postupili po zaključku Vlade, odnosno koji su neopravdano povećali cijene, to će im se uzeti kao otegotna okolnost.

Filipović-Grčić je poručila kako će inspekcije Državnog inspektorata i dalje, svaka u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore.