Iz Afganistana evakuirana 22 Hrvata, povratak čeka još četvero

Iz Afganistana je do ponedjeljka poslijepodne evakuirano 22 hrvatska državljana, dok ih je još četvero čekalo odlazak iz te zemlje. Redom je riječ o zaposlenicima privatnih zaštitarskih firmi, dok državnih službenika nema. Evakuaciju dijelom provode njihovi poslodavci, uz pomoć hrvatskih međunarodnih partnera, te uz financijsku i konzularnu podršku Hrvatske, odnosno Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Kako se situacija na terenu rapidno mijenja, detaljnije informacije o odlasku ostalih nije moguće precizirati, no radi se na tome da to bude što skorije.

Jedna osoba je otišla jednim od posljednjih komercijalnih letova iz Kabula dok je još jedna osoba evakuirana u organizaciji ukrajinskih vlasti, na čemu im Hrvatska zahvaljuje, kazao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman. Tijekom današnjeg dana njih sedmorica stigli su u Katar, gdje im hrvatsko veleposlanstvo pomaže pri povratku kući u Hrvatsku. Istovremeno, još je 13 osoba bilo na letu za Dubai. Sve se koordinira s hrvatskim veleposlanstvom u Ankari koje pokriva Afganistan, a iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova apeliraju na sve koji još trebaju pomoć da se jave kako bi mogli biti evakuirani. Onim hrvatskim državljanima koji su pristigli u Katar, već je ponuđen smještaj od strane veleposlanika, dok će im Hrvatska pomoći u financiranju putovanja do kuće.

Teško je precizno reći kada će stići u Hrvatsku, no procjenjuje se da bi se to moglo dogoditi tijekom sutrašnjeg dana. Hrvati koji su se našli u Afganistanu rade za strane zaštitarske tvrtke i redom su obučeni profesionalci na poslovima zaštite, poput onih koji obavljaju sigurnosne poslove na zračnoj luci ili rade kao voditelja pasa. Za one hrvatske državljane koji su ostali u Afganistanu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova imalo je potvrdu da su svi na sigurnom, u blizini zračne luke Kabul, u kojoj su danas viđene dramatične slike pokušaja ulaska u zrakoplove. U stalnom su kontaktu s njima i rade na pronalasku skorog rješenja i za njih, dodali su. Na pitanje jesu li godine angažmana savezničkih snaga, među kojima su i hrvatske, zapravo protraćene, ministar Gordan Grlić-Radman kaže da to ovisi o percepciji.

– Sigurno da je to bila velika investicija u društvo kako bi se promijenilo i u njega unijelo demokratske standarde. Ali ako je to uz plemenske sukobe, tradiciju koja se teško mijenja, korupciju i udruženi kriminal, nemoguće postići, onda možemo reći da je to bio stanoviti neuspjeh – kazao je ministar. No, uvjeren je da postoji i pozitivna strana.

– Saveznici, među kojima je i Hrvatska, htjeli su osigurati trajni mir i stabilnost. U više od 17 godina, osim snažno izražene vojne komponente, iznimno smo se angažirali u diplomatskoj, humanitarnoj i razvojnoj pomoći i pomoći najranjivijim skupinama, ženi i djeci. Hrvatska je stekla i određeno iskustvo, naši su ljudi bili na terenu i dobili i određenu ekspertizu. Rekao bih da su svi dobili, a budućnost će pokazati kako će se odrediti tamošnje društvo. U interesu međunarodne zajednice su stabilnost, mir i poštivanje ljudskih prava, svih temeljnih vrijednosti Angažman NATO-a i EU će i nadalje biti u tom smjeru i Afganistan neće ostati po strani, – istaknuo je ministar Gordan Grlić-Radman.