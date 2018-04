Jedini način da Plenković bude u EK je da bude njen predsjednik

Hrvatska kao nova i mala članica EU-a ne cilja na predsjedavanje koje bi bilo na razini predsjedavanja velikih zemalja koje su trašile 100 do 150 milijuna eura. Vjerojatno polovicu te svote će koštati hrvatsko predsjedavanje. To je na razini posljednjih nekoliko predsjedavanja - kazao je Neven Mimica, europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj, gostujući u TNT-u N1 televizije. Mimica je dodao kako je predsjedavanje šetsmjesečni posao, te kako zbog toga ne bi trebalo doći do većeg zapošljavanja.

Govoreći o proširenju Mimica je kazao kako je ono samo po sebi važno zbog eskalacije negativnih odnosa u regiji.

- Ne mogu govoriti o tome kako se vlada postavlja u regionalnim pitanjima, ili što bi trebala. To je stvar nacionalnih vlada. Ovo što s aspekta EK mogu reći je da EK vrlo jasno rekla svima u JI Europi da bilateralne probleme trebaju rješavati prije pristupanja EU-u. Ne mogu ih uvesti u članstvo EU-a.U EK se smatralo da je angažman EK u hrvatsko-slovenskom graničnom pitanju završen. Međutim, sva pitanja vezana za provedbu arbitraže, pokazala su da arbitraža nije riješila problem. EU može ponuditi svoje usluge dvjema članicama u rješavanju pitanja koje je ostalo otvoreno i nakon arbitražne presude - rekao je Mimica te dodao kako je EU-u potreban razgovor i dogovor o budućnosti Unije.

Mimica je istaknuo kako Europa treba drugačiju političku osnovu, ne populističku, premda populizam nije nestao s političkog rasporeda i na europskim izborima sljedeće godine sigurno će i EP biti mjesto u kojemu će se suprotstavljati europske i protueuropske teze i programi. Odgovorio je i na pitanje bi li premijer Plenković bio kvalitetan kandidat iz Hrvatske za poziciju u Europskoj komisiji.

- Jedini način da hrvatski premijer bude u EK je da bude predsjednik EK, odnosno da bude vodeći kandidat EPP-a na sljedećem izboru za predsjednika- Što se tiče njegovih kvaliteta i europskog pedigrea, mislim da to nikome ne bi trebao biti neočekivan politički odabir. Stvar je u samoj grupaciji koga će izabrati za svog kandidata, najvjerojatnije će taj kandidat biti sljedeći predsjednik EK. Dosta je teško očekivati da će Plenković ostaviti sve što je počeo raditi i zatražiti svoje mjesto u EK - rekao je Mimica.