Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Euroazija se probudila, demonstrirala svoju snagu i ostavila kolektivni Zapad u nevjerici

05.09.2025. u 14:03

Kineski lider Xi Jinping okupio je lidere BRICS-a i Šangajskog foruma, a povod je bila vojna parada povodom osamdesete godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata

Legenda kaže – zakopana u tzv. Gorbačovljevu arhivu – kako je krajem osamdesetih od tadašnjih europskih lidera (tada je Europa još imala lidere), na čelu s Mitterandom, krenula inicijativa koja je trebala stvoriti novu globalnu alternativu američkoj dominaciji. Ideja je bila povezati Europu, SSSR i Kinu, "od La Manchea do Vladivostoka", u jednu ekonomsku zajednicu koja bi mogla konkurirati moći Washingtona. Plan je bio da Europa osigura inicijalni kapital, dok bi se SSSR i Kina ekonomski liberalizirali i malo ublažili političke stege komunizma. S europskom industrijom, ruskim resursima i kineskim tržištem, nastao bi jedan novi "socijaldemokratski" i antikapitalistički blok, pravi ekonomsko-politički div bez premca u povijesti. Dvadeset prvo stoljeće tako viđeno nije trebalo biti "američko stoljeće", već "euroazijsko stoljeće".

Ključne riječi
euroazija Kina Xi Jinping

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još