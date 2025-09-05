Euroazija se probudila, demonstrirala svoju snagu i ostavila kolektivni Zapad u nevjerici

Legenda kaže – zakopana u tzv. Gorbačovljevu arhivu – kako je krajem osamdesetih od tadašnjih europskih lidera (tada je Europa još imala lidere), na čelu s Mitterandom, krenula inicijativa koja je trebala stvoriti novu globalnu alternativu američkoj dominaciji. Ideja je bila povezati Europu, SSSR i Kinu, "od La Manchea do Vladivostoka", u jednu ekonomsku zajednicu koja bi mogla konkurirati moći Washingtona. Plan je bio da Europa osigura inicijalni kapital, dok bi se SSSR i Kina ekonomski liberalizirali i malo ublažili političke stege komunizma. S europskom industrijom, ruskim resursima i kineskim tržištem, nastao bi jedan novi "socijaldemokratski" i antikapitalistički blok, pravi ekonomsko-politički div bez premca u povijesti. Dvadeset prvo stoljeće tako viđeno nije trebalo biti "američko stoljeće", već "euroazijsko stoljeće".
Kineski lider Xi Jinping okupio je lidere BRICS-a i Šangajskog foruma, a povod je bila vojna parada povodom osamdesete godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata
