Eskalacija na Kosovu, policija upotrijebila suzavac; Vučević: Vojska Srbije će biti spremna izvršiti svaki zadatak

Kosovska policija je danas suzavcem pokušala rastjerati Srbe koji su prosvjedovali ne bi li spriječili albanske gradonačelnike, izabrane na nedavni spornim izborima, da preuzmu dužnost u mjestima s većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova. Gradonačelnici su izabrani na lokalnim izborima koje su kosovske vlasti provele 23. travnja u četirima općinama s većinskim srpskim stanovništvom, koje je u velikom broju bojkotiralo izbore: sudjelovalo je tek oko 1.500 birača od nekih 45.000 upisanih. Prosvjednici traže i povlačenje specijalnih policijskih snaga raspoređenih na tom području prije nekoliko dana.

VEZANI ČLANCI:

Napeta situacija je eskalirala u Zvečanu, gdje su specijalci spriječili skupinu prosvjednika da uđu u prostorije gradske uprave, izvijestio je novinar AFP-a. Policija je pak u priopćenju rekla da je reagirala "upotrijebivši nasilje i suzavac" kada su prosvjednici pokušali probiti policijski kordon.

Ministar obrane Srbije Miloš Vučević ističe da će postrojbe Vojske Srbije biti spremne izvršiti svaki zadatak i svaku naredbu državnog vrha, odnosno predsjednika Srbije kao vrhovnog zapovjednika. Vučević je rekao da je suština da vojska ostane u najvišem stupnju borbene pripravnosti, ali da očekuje da se kriza na Kosovu riješi politički, a ne ratom.

Video: Tko je Vučićev nasljednik? Digao je prašinu izjavom: 'Nikada neću razumjeti Srbe koji idu na more u Hrvatsku'

Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je situacija na Kosovu napeta i teška i da nikada nije bila teža. Ona je zahvalila srpskom narodu što je ostao miran i suzdržao se od nasilja. Brnabić smatra i da je zakasnila reakcija KFOR-a, čiji je zadatak bio da štiti interese i mir naroda Kosova i Metohije, a ne, kako kaže, uzurpatora.

Državni tajnik u Ministarstvu obrane Srbije Nemanja Starović izjavio je da prisutnost KFOR-a u općinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova nije spriječila "policijske nasilnike da bace suzavac na mirne prosvjednike". "Od jutros veliki skup Srba ispred sjedišta općina na sjeveru Kosova. Odlučni su ne dopustiti vladavinu nelegitimnog gradonačelnika Albanca izabranog sa svega 1-3 posto glasova", napisao je Starović na svom Twitteru.

U istom priopćenju ponovio je da od sutra sve škole u četiri općine na sjeveru Kosova - Zubinom Potoku, Zvečanu, Leposaviću - obustavljaju rad. “Pod vojnom okupacijom je nemoguć normalan život”, zaključio je Starović

Large gathering of Serbs since morning in front of municipal seats in North #Kosovo*. They are adamant not to allow the rule of illegitimate Albanian mayors elected with 1-3% of the vote.



A strong KFOR presence didn't prevent police thugs from bursting teargas on peaceful… https://t.co/Oj9qy7bkda