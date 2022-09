Erdogan stigao u Hrvatsku, zbog njegovog posjeta blokirano pola Zagreba

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u Zagreb. Njegov zrakoplov sletio je u zagrebačku zračnu luku, javlja N1. Zbog njegova dolaska blokirano je gotovo pola Zagreba, a policija je objavila obilazne pravce te koje su ceste zatvorene.

Kako javlja turski Star, zrakoplov je u Zagreb sletio u 20.05 sati.

Erdogan će se sutra na Pantovčaku sastati s našim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Nakon toga ide u Susak gdje će otvoriti Islamski kulturni centar i novu džamiju, a potom će se ponovno vratiti u Zagreb te se sresti s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Erdogan će boraviti u hotelu Sheraton, a područje oko hotela cijelo je blokirano i obilježeno policijskim trakama. Kasnije će sudjelovati na Hrvatsko-tursko poslovnom forumu u Westinu zbog čega je i to područje cijelo blokirano.

- U srijedu, 7. rujna i u četvrtak, 8. rujna 2022. godine očekuje se dolazak i boravak stranog državnog izaslanstva na čelu s najvišim državnim dužnosnicima na područje grada Zagreba i Velike Gorice, a slijedom čega će se zbog provedbe posebnih mjera sigurnosti, uspostaviti privremena regulacija prometa kojom prilikom će dolaziti do povremenog kratkotrajnog prekidanja prometa uz pravovremena preusmjeravanja prometa i uz nazočnost policijskih službenika. Osim navedenog, na području užeg centra grada Zagreba će se od utorka, 6. rujna 2022. godine od 6 sati pa do četvrtka, 8. rujna 2022. godine do 22 sata uspostaviti privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama „Stop - policija“, o čemu se vlasnike vozila i stanare zgrada na navedenim lokacijama prethodno upoznalo - objavila je policija.

VIDEO Pogledajte kako policija priprema Zagreb za dolazak turskog predsjednika