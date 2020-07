Epidemiologinja upozorila da im mladi sve više rade problem: Ovo nam taje

Epidemiolozi su najavljivali smanjeno širenje koronavirusa tijekom ljeta, ali dogodilo se upravo suprotno. Krunoslav Capak prije nekoliko je dana rekao kako su njegovi epidemiolozi na izmaku snaga jer je ponekad vrlo teško ući u trag svim zaraženima.

Epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a u Dnevniku Nove TV je otkrila s kojim se sve problemima susreću.

Rekla je da joj je najgore kad nekome mora javiti da je zaražen i čuti reakciju te osobe.

- Reagiraju iznenađenjem, neki i razočaranjem, ističe.

Rekla je i kako pokušavaju ući u trag svim kontaktima.

- Najčešće ljudi imaju spreman popis ili barem u glavi imaju popis s kim su bili u kontaktu. To su obitelj, ljudi na poslu uz ostale kontakte, ovisno o aktivnostima pojedinca.

'Ljudi nam taje kontakte, osobito mlađi'

- U zadnje vrijeme nam se događa, s obzirom na to da ljudi imaju lakše simptome ili ih nemaju, da ponekad dio ljudi, osobito mlađi, čak i zataje svoje kontakte. To nam otežava posao. Ali ne radi se o otežavanju posla, već o svrsi obrade kontakata i obuzdavanja širenja infekcije. Svako prikrivanje kontakata omogućava da se bolest neprimjetno širi i da budu ugroženi pripadnici rizičnih skupina, dodaje.

Iva Pem Novosel kaže da neki ljudi zaista imaju veliki broj kontakata i po stotinjak, pogotovo kada se radi o svadbama. Tu je moguće imati i po 300-tinjak kontakata.

- Najčešće se radi o 20-ak, 50-ak, pa i do 100-tinjak kontakata.

- Epidemiolozi imaju jako puno posla. Nas ima u cijeloj Hrvatskoj 120. Kolege po županijama rade ogroman posao. I kada se dogodi takva svadba, onda se događa da je nemoguće obuhvatiti sve kontakte ili je nemoguće pravodobno uhvatiti sve kontakte. Važno je osobe staviti u samoizolaciju na vrijeme. Ako se to ne napravi na vrijeme, onda je cijeli posao uzaludan. Kada se to radi svakodnevno, već mjesecima, onda lagano posustajemo i ako nema suradnje, onda se pitamo ima li sve to svrhu i smisao.

Kaže kako epidemiolozi od početka epidemije nemaju radno vrijeme, a osobito u manjim zavodima.

- Kolegama je otići na godišnji nepoznanica. Ne znamo ni što je to vikend. Ne možemo se oglušiti na pozive i na razno razna pitanja, kaže.

VIDEO: Što se zna, a što se krivo pretpostavljalo o koronavirusu?