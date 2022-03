Ekumenska inicijativa žena i Vjernici za mir poslali apel za mir: 'Ne dajte da vam rat izokrene dušu'

Regionalna mreža Vjernici za mir te neprofitna organizacija Ekumenska inicijativa žena poslali su apel za mir te izrazili solidarnost sa žrtvama u Ukrajini.

Od svih vjernika te vjerskih predstavnika traže da iskoriste svoje pune potencijalne za zaustavljanje rata te izgradnju mira, a tekst je napisan na engleskom, hrvatskom, ukrajinskom te ruskom jeziku. Njihov apel prenosimo u cijelosti:

''Kao sestre sestrama, braća braći, kao majke majkama, očevi očevima, pišemo Vam iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i sa Kosova.

Mi smo vjernici i vjernice koji su proživjeli ratno nasilje i danas još radimo u izgradnji mira jer se hrvamo s posljedicama rata u našim zemljama. To iskustvo nas čini bliskima s Vama koje danas trpite rat, razdvajanje, strah i strepnju za živote svojih najmilijih. To iskustvo nam ne da mira da šutimo, to iskustvo našem stavu protiv rata daje težinu u kojoj iz dubine duše vapijemo DOSTA JE RATA, NE VIŠE, NIKADA VIŠE.

Želimo da znate da smo vam blizu u solidarnom suosjećanju, da mislimo na Vas, da se molimo za Vas i da nas boli što se osjećamo nemoćnima, što ne možemo učiniti više za vas.

Kao vjernice i vjernici, kršćani i muslimani znamo da je mir Božja volja i da je Bog podržavatelj mirotvoraca. Znamo da se mir ne gradi oružjem nego ljudskim odnosom, ne gradi silom jačega nego pravednošću za sve, a posebno za one koji su među nama slabiji, ranjiviji. Znamo da je mir moguć, da je za mir potrebno uložiti trud i da se on isplati. Ne dajte da Vam rat izokrene dušu. Molimo za sebe i isto želimo Vama da nas ne obuzme ratnička želja za osvetom, da nas ne otruje ratno huškanje i iluzija da će istrebljenje neprijatelja donijeti rješenje rata.

Nas je iz ratnog začaranog kruga izvuklo zalaganje za mir. Taj put na duge staze koji nije bez prepreka i poteškoćama u svijetu zagađenom nasiljem i nepravdom daje smisao i radost našem životu. To isto želimo i Vama. Pozivamo predstavnike naših crkava, Katoličke, Pravoslavne, protestantskih zajednica, predstavnike islamske zajednice u našim zemljama kao i u Ukrajini i Rusiji da preuzmu odgovornost koja proizlazi iz njihovog ugleda i povjerenja koje im njihove zajednice poklanjaju.

Kao vjernici i vjernice obavezni smo miru. Isto vrijedi za naše vjerske predstavnike, da svoju obavezu maksimalno ispune i iskoriste sve svoje potencijale za zaustavljanje rata i izgradnju mira.

- Tražimo od naših vjerskih predstavnika da pokreću svoje kontakte, prijateljstva, poznanstva i utjecaje ulože u stvar mira.

- Tražimo od naših vjerskih predstavnika da se aktivno uključe u traženje i nalaženje prostora za dijalog između danas sukobljenih strana.

- Tražimo da iniciraju i podržavaju živi dijalog radi pronalaženja načina kako da danas transformacija sukoba osigura sutra život svih građana i građanki u miroljubivom susjedstvu.

Naša je zadaća graditi mir. Tražimo od svojih vjerskih predstavnika da se prihvate te zadaće i da je srcem i dušom vrše. Budimo danas Božji instrumenti izgradnje mira – na radost cijelog svijeta'', piše u apelu.

Sve potpisnike ovog apela možete pogledati OVDJE.

