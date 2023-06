Eksplozija u restoranu: Najmanjne 31 žrtva, među njima brojni srednjoškolci i umirovljenici

Najmanje 31 osoba poginula je u eksploziji restorana u sjeverozapadnom kineskom gradu Yinchuanu, objavili su u četvrtak državni mediji. Eksplozija se dogodila uoči trodnevnog praznika Zmajevih čamaca kada mnogi u Kini izlaze i druže se s prijateljima. Krhotine stakla zasule su zamračenu ulicu u kojoj se nalazi niz drugih restorana i prostora za zabavu.

Policija je nakon eksplozije zadržala devet osoba, uključujući "vlasnika, dioničare i osoblje" restorana, a "njihova imovina je zamrznuta", objavio je CCTV. "Curenje ukapljenog naftnog plina...uzrokovalo je eksploziju tijekom rada restorana s roštiljem", objavila je državna novinska agencija Xinhua u srijedu navečer, pozivajući se na regionalni odbor Komunističke partije.

