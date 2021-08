ECDC objavio novu korona kartu: Hrvatska ostala u narančastom

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) objavio je novu koronakartu kojom bilježe 14-dnevnu incidenciju zaraze koronavirusom.

Prema novim podacima koje je prije neslužbeno objavio ministar Vili Beroš, hrvatska obala, sjever zemlje te Grad Zagreb ostali su u narančastom, no sada je ostatak zemlje iz zelenog prešao u narančasto.

