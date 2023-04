E-bicikli iz Rugvice osvajaju domaće i europsko tržište

Prostor Rugvice nedaleko Zagreb jedan je od najrazvijenijih industrijskih zona u državi s nizom djelatnosti od kojih je jedna i proizvodnja električnih bicikala i romobila. MS Energy relativno je nova trgovačka marka u nas čiji smo pogon u Rugvici imali prilike jučer razgledati i doznati više o načinu na koji se proizvode i brojkama koje su već sada prilično impresivne. Naime, lani je MS Energy, tvrtka iz sastava M san Grupe, proizvela čak 10.000 električnih bicikala od čega je na domaćem tržištu prodano njih 1700. Ostalo se nudi na tržištima zapadne Europe koje je uhvatilo znatno veći zamah negoli je to slučaju u Hrvatskoj.

- MS Energy je marka koju smo predstavili domaćem tržištu 2019. godine s ciljem da ponudimo proizvod koji bi u cijelosti bio sklopljen u Hrvatskoj a odgovarao trendovima za koje smatramo kako će se i dalje razvijati. Takav je trend i mobilnost odnosno sloboda kretanja ispunjena kroz najbolji dizajn, kazala je Jasna Pulić, direktorica marketinga M san grupe za vlastite brendove. MS Energy nudi tri vrste bicikala, gradske, brdske i trekking. Gradski bicikli namijenjeni su, opisuju u MS Energy, vožnji po urbanoj okolini te ih karakterizira udobna geometrija i širina vanjskih guma posebno je dizajnirana za ugodnu gradsku vožnju.

Za razliku od onih kojima je udobnost na prvom mjestu, avanturisti će radije birati brdske bicikle koji su previđeni za adrenalinsku vožnju po različitim neravnim terenima. Trekking bicikli su hibridi, idealni za one koji preko tjedna bicikl voze po gradu, a vikendom uživaju na nekim malo manje urbanim stazama. Pogledate li navedene karakteristike gradskih e-bicikala, prepoznat ćete vjerojatno kako se radi o nečemu idealnom za platformski rad. To nam je i potvrđeno, u Francuskoj je jedna velika platforma kupila 500 električnih bicikala MS Energy. Boris Kozić, product manager ove trgovačke marke, ističe kako je optimalna vožnja u svim uvjetima temelj uspjeha, a ona se pak temelji na kvaliteti proizvoda. - Uz siguran bicikl osiguravamo i modernu zaštitnu opremu, kvalitetne komponente ze sve potrebne certifikate koji jamče da je bicikl siguran, odnosno napravljen na siguran način, kaže Kozić. Komponente se nabavljaju velikim dijelom od pouzdanih dobavljača iz Kine i nekoliko drugih zemalja te se sklapaju u cijelosti u Rugvici. Dobavljači su do sada iskazivali visoku razinu fleksibilnosti pa je moguće, primjerice, prilagođavati ramu koja je napravljena od aluminija i magnezija. Punjenje baterije klasično je, skida se te se puni iz utičnice. Cijena je kod domaćih distributera što su trgovci biciklima ili sportskom opremom između 1200 i 2700 eura. Ako se radi o poslovnoj primjeni, kao za platforme, moguće je postići i korigiranu cijenu. Interesantno je kako se bicikli MS Energy prodaju aktivnom prodaju gdje se kupcima demonstrira proizvod bez čega je, kažu tamo, praktično nemoguće prodati ga. I to se radi kako kod kuće, tako i na stranim tržištima.

Ono što je posebno zanimljivo u priči o e-biciklima MS Energy jest da se proizvode vrlo efikasno. Spomenuli smo kako je samo lani napravljeno 10.000 komada što znači da je prosjek u osmosatnoj smjeni nekih 50-80 bicikala, s maksimumom više od 120 komada. To radi osam zaposlenih uz vanjske suradnike čime broj angažiranih na zaista dobro organiziranom proizvodnom procesu raste na 22-24 ljudi što nam je opisao voditelj proizvodnje Mislav Belavić čije ranije radno iskustvo obuhvaća i rad u pogonima japanske Honde. Konkretno, Za kapacitet od 100 bicikla po danu dan (rad u jednoj smjeni), potrebno je između 22 i 24 djelatnika - vanjskih suradnika. - Koristimo tehnološka rješenja provjerena kod velikih proizvođača, jedinstveni proces proizvodnje koji se prilagođava vrsti bicikla koji se izrađuje. Sve je u planiranju, od vađenja komponenti iz kutija do pospremanja gotovog bicikla u njegovu kutiju, a gdje se u međuvremenu vrši temeljita kontrola kvalitete svakog bicikla. Nastavi li se trend rasta, razmišljat ćemo i o automatizaciji pojedinih dijelova procesa, kazao je Belavić. Efikasan proizvodni proces podrazumijeva kroz liniju prolazi jedan bicikl kojega se u cijelosti sastavlja, pa za njim drugi, treći i tako dalje. Izbjegnuta je mogućnost da nekoliko modela stoji nesastavljeno, a na taj način poboljšava se produktivnost i kvaliteta rada i izvedbe. Slično kao u Toyoti ili Hondi. Budući radnici, kaže Belavić, prolaze obuku nakon čega ih se raspoređuje na mjesta najadekvatnija njihovim vještinama i znanju. Tržišta Europe zahtjevna su i proizvodnja mora zadovoljiti visoke kriterije.