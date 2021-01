Dvije Vukovarke pokrenule grupu "Sharing is caring Vukovar i okolica"

Svjesne da u Vukovaru, gradu u kojem žive, ima mnogo sugrađana kojima je potrebna pomoć dvije Vukovarke, Andrea Prša (33) i Mihaela Zečević (33), odlučile su nešto napraviti. Po uzoru na sličnu inicijativu u Zagrebu, koja okuplja na tisuće građana i nadaleko je već poznata, njih dvije su krajem prošle godine pokrenule inicijativu, a potom i Facebook grupu, pod nazivom „Sharing is caring Vukovar i okolica“.

- Grupa je namijenjena širenju ljubavi, dobrote i nesebičnosti na način kako sve ono što smatrate nepotrebnim možete svojom dobrom voljom isključivo pokloniti osobi kojoj je to potrebno. Može se pokloniti sve što želite, od namještaja, odjeće, novih i rabljenih stvari uključujući hranu i razne usluge (npr. frizerske i kozmetičke usluge). Svi imaju jednaka prava bez obzira na financijske prihode. Isto tako, ako imate potrebe, možete i preko grupe zatražiti nešto. Sve je vrlo jednostavno i ide dosta brzo, kaže Prša.

Govoreći o radu grupe Zečević pojašnjava kako se svakako na ovaj način između ostalog želi spriječiti i stvaranje nepotrebnog otpada kroz kružnu ekonomiju. Kako kaže svi u svojim domovima imamo niz stvari koje nam ne trebaju ili smetaju, prerasli smo ili ih mijenjamo dok u isto vrijeme ima onih kojima bi one dobro došle. U isto vrijeme jedni se rješavaju tih stvari dok ih drugi dobivaju. Pri tome se smanjuju i količine otpada s obzirom da bi većina toga, prije ili kasnije, završila u smeću.

Foto: Andrea Prša i Mihaela Zečević

- Zabranjeno je prodavati, kupovati i razmjenjivati stvari. Dozvoljeno je isključivo poklanjanje koje ne uključuje novac. Zabranjen je bilo kakav oblik diskriminacije, ovo je mjesto za širenje pozitivne energije, ističe Zečević.

Vrlo brzo se čulo za Facebook grupu tako da ona već sada broji preko 1.500 članova, a taj broj iz dana u dan raste. Namijenjena je prije svega za potrebe građana Vukovara i okolnih mjesta ali članova ima i iz udaljenijih mjesta pa čak i inozemstva. Odaziv je poprilično velik s obzirom da je Vukovar mali grad ali ipak kako raste broj članova tako se odaziv povećava.

Važno je naglasiti kako članovi sami odlučuju kome će pomoći te da dvije prijateljice, kao inicijatorice grupe, na to nemaju nikakav utjecaj. Trenutno se najviše dijeli i poklanja hrana i proizvodi potrebni za osobnu higijenu ali i dječja oprema poput kolica, sjedalica…

Puno je potreba i za bijelom tehnikom, a nude se i razne zanatske usluge, obuća, odjeća, stare stvari, namještaj… U predblagdansko vrijeme pojavio se i anonimni donator koji je socijalno ugroženim obiteljima odlučio darovati deset božićnih paketića. Vukovar je i grad s puno sugrađana koji su odselili ali i neki od njih su se uključili u grupu s ciljem da pomognu sugrađanima kako i koliko mogu.

- U samim začecima grupe članovi su mogli od nas zatražiti anonimnu pomoć u smislu da objavimo potražnju za njih. Iz raznih razloga to su i radili neki od njih. Razumijemo ih jer vjerujemo da nije lako ljudima to izgovoriti. Međutim, kako se broj članova povećavao tako su se povećale i naše privatne poruke. Postalo je jako teško koordinirati između toliko ljudi stoga smo ih ipak zamolili da sami objavljuju. Izuzeci su naši prijatelji koji nam doslovno donesu na prag vrata stvari koje bi htjeli pokloniti. Na taj način sada članovi grupe i rade, odnosno pod svojim imenom i prezimenom ističu što poklanjaju ili što im je potrebno. Sve to ubrzava i pojednostavljuje cijelu ovu priču i za sada sve ide jako dobro, kažu Prša i Zečević koje se u cijeloj ovoj inicijativi, radi svojih obveza i poslova, nadopunjuju jer drugačije sve to ne bi niti moglo opstati.

Dodaju i kako je jako važno da u objavi član stavi fotografiju stvari koje poklanja s osnovnim podacima. Kada se netko javi onda dvije osobe direktno razgovaraju o mjestu i načinu preuzimanja te je sve dalje stvar tehnike.

Preko „Sharing is caring Vukovar i okolica“ grupe s osiguravanjem osnovnih potrepština za život pomagalo se i pomaže i građanima koji su u Vukovar došli iz područja koja su pogođena razornim potresom u Sisačko – moslavačkoj županiji.

- Gledamo da vodimo brigu o svemu pa smo tako imale i nekoliko situacija radi kojih smo određene članove morali ukloniti iz grupe zbog nepoštovanja administratorskih pravila koja pišu u opisu grupe. Spremne smo bile i na to, a mislimo i kako je puno bolje govoriti o pozitivnim stvarima i širiti dobrotu. Najbolja je pomoć kada pomogneš nekome. Zadovoljstvo je kad se može nekome pomoći, i tu pozitivnu energiju želimo širiti u Vukovaru i okolici. Bilo je tu i suza i emocija sa svih strana, zaključuju Andrea i Mihaela.