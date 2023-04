Dvije sredozemne medvjedice snimljene u Albaniji, evo što učiniti ako ih vidite

Odlične vijesti dolaze iz Albanije gdje su kamere u morskom parku zabilježile dvije jedinke sredozemne medvjedice u špilji. Svjetska populacija ove vrste sastoji se od oko 800 jedinki i procjenjuje se kao ugrožena (EN) prema IUCN-u. Zbog svoje važnosti, sredozemna medvjedica dio je važnih konvencija, a nalazi se i na brojnim popisima za očuvanje ugroženih vrsta, piše albanska Nacionalna agencija za zaštićena područja na Facebooku.

Snimke dolaze iz Morskog nacionalnog parka "Karaburun-Sazan". Već godinama Regionalna uprava zaštićenih područja Vlorë prati prisutnost vrste u špiljama morskog parka putem kamera zamki, gdje je kao rezultat dokumentirana prisutnost dvije jedinke sredozemne medvjedice.

Sredozemna medvjedica (Monachus monachus) je jedna od neprepoznatljivijih vrsta Sredozemnog mora, ali je jedan od najugroženijih morskih sisavaca. Zbog toga je pokrenut 'Eastern Adriatic Monk Seal Project' u kojem sudjeluju Hrvatska, Crna Gora i Albanija, a cilj im je "da se baza znanja i iskustava, koju je sakupila organizacija MOm/The Hellenic Society for the Study & Protection of the Monk Seal u Grčkoj kroz posljednjih 30 godina rada na zaštiti sredozemne medvjedice proširi i na druge nevladine organizacije iz Albanije, Crne Gore i Hrvatske, kako bi se pokrila cijela istočna obla Jadrana gdje se vrsta počela ponovno pojavljivati u zadnjih nekoliko godina", navode na svojim stranicama.

Prisutnost u morskom parku Karaburun-Sazan je dodana vrijednost za bioraznolikost područja, tako da je očuvanje vrste i njezinog staništa od posebne važnosti, piše albanska Agencija.

Nekoć rasprostranjena Jadranom, progon Sredozemne medvjedice doveo je do njenog nestanka iz najvećeg dijela staništa. Morske špilje i uvale u kojima su podizali mlade i odmarali ugrožene su ljudskim aktivnostima, turizmom i urbanizacijom, što je rezultiralo opadanjem kvalitete staništa, te njegovim uništenjem. To je prisililo vrstu da naseljava nepogodne špilje, što je pak dovelo do smanjenja stope preživljavanja mladih.

Osim toga, ribari su ih često namjerno ubijali, a i utapali su se kao posljedica slučajnog zaplitanja u ribarske alate. Sve te prijetnje guraju sredozemnu medvjedicu na rub istrebljenja. Sada je potrebna efektivna zaštita i provedba mjera upravljanja. Staništa moraju biti identificirana i zaštićena, a ljudi informirani i senzibilizirani, upozoravaju iz Projekta.

Iz udruge Biom, jedne od sudionica Eastern Adriatic Monk Seal projekta, poručuju građanima da u slučaju susreta sa sredozemnom medvjedicom životinju nikako ne uznemiravaju, no da ju je poželjno slikati ili snimiti, ukoliko je to moguće. Opažanja možete proslijediti putem aplikacije CroDolphin, na email info@biom.hr, ili na Facebook stranicu Bioma.

Više zelenih tema pronađite na Rezolucija Zemlja!